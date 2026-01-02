快訊

舊通行證矇騙駐衛警 毒蟲缺錢偷到中央警察大學校園內

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園1名游姓男子沾染毒品惡習，缺錢買毒就四處行竊變賣，日前竟然偷到中央警察大學校園內，想打校內土地公廟香油錢的歪主意，結果一時失手，錢箱掉落地面發出巨響，當場被逮，依竊盜罪嫌移送桃園地檢署後，目前因有再犯之虞羈押中。

警方表示，游男（59歲）原本是一名油漆工，數月前毒駕被查獲，身背公共危險官司，工作車輛也被查扣，但他不知悔改，還變本加厲，四處偷未拔車鑰匙的貨車、機車代步，也四處竊取電纜、鐵器變賣，現金用於日常生活與買毒品。其犯行遍布桃園、八德、龜山、蘆竹等區，由於居所不定，查緝十分困難，直到去年底警大行竊失風才落網。

去年12月24日，游姓男子因缺錢花用，歪腦筋動到警大校內土地公廟的香油錢。他持曾經在該校施作油漆工程所拿到的通行證矇騙門口駐衛警，騎車進入校園就直衝土地公廟，將錢箱裝入黑色垃圾袋並放置於機車腳踏板處，但因為太過緊張，見員警準備上前盤查，繞過門口柵欄準備加速逃逸時，錢箱突然滾落馬路，人也因失去平衡摔車。

警方偵訊時，游男坦承去警大行竊，但對於其他竊案多避重就輕或否認，全案依竊盜罪嫌移送法辦後，檢方認定有再犯、逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園一名游姓男子缺錢買毒，行竊變現竟偷到中央警察大學校園內。記者陳俊智／翻攝
