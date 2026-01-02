快訊

理科太太帳戶被自動扣款繳美房屋費用 前夫違反個資法起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

理科太太」陳映彤的前夫「John」吳哲宇未經允許，涉嫌在2022年間以陳的銀行帳戶申請自動扣款，繳美國加州聖馬刁房屋所生費用美元3萬餘元。台北地檢署今偵結，依個人資料保護法罪嫌起訴吳。

起訴指出，吳男及陳女2021年12月離婚，2022年間涉未經陳的允許，上網填載陳的英文姓名、申辦的富國銀行帳戶帳號等個人資料，申請自動扣款美國加州聖馬刁郡的房屋所生費用，繳稅金、水電費、清潔費及保險費，共計3萬6334.62元美元。

吳辯稱，在婚姻存續期間共有聖馬刁房屋，曾約定他繳舊金山房屋所生費用，陳繳納聖馬刁房屋所生費用，離婚後他未經陳許可申請自動扣款，但否認非法利用個人資料，他處理雙方共有的房屋所生財務事務，屬個人或家庭活動的私領域行為，本案僅涉及金融帳戶帳號，無其他足以直接或間接識別特定自然人資訊等語。

檢方認為，自動扣款申請頁面可見，除了填載金融帳戶資料外，尚須陳的英文姓名或帳單寄送地址等個人資料，兩人已離婚無家庭活動可言，再者陳否認曾有約定分別繳納2房所生費用，不論是否約定繳納費用，吳未得陳允許擅自申請自動扣款，涉及陳管理財產及法律活動正確性，難認「單純」個人活動範疇，不採信吳的臨訟卸責辯詞。

檢方認定，吳涉犯個人資料保護法非法利用個人資料罪嫌，依法起訴。關於金融帳戶自動扣款3萬6334.62元美元，已由銀行在2022年12月、2023年1月間退還陳3萬3120.77美元，其餘3213.85美元不法所得，沒收或追徵其價額。

「理科太太」前夫John。圖／聯合報系資料照片
「理科太太」陳映彤。圖／聯合報系資料照片
