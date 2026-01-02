藉口看工地 高雄工程行老闆載未成年女會計上摩鐵性侵

高雄市一家科技工程行蔡姓負責人2022年雇用年僅17歲的少女擔任會計，未料才上班第2天，就藉口要外出「看工地」將她載往汽車旅館性侵得逞。一審蔡男遭判刑3年10個月刑期，經上訴二審，法官考量蔡男已賠償受害少女達成和解，因此改判3年2個月刑期。

判決指出，蔡姓男子（40歲）在高雄經營工程行，2022年10月24日起雇用才17歲的少女小茹（化名）擔任會計，隔天下午3時許，蔡男向小茹佯稱要帶她去工地視察，小茹不疑有他隨同外出，豈料蔡男駕車半途卻直接轉往岡山區的某汽車旅館，並要求小茹一同進入房間。

進房後，蔡男將小茹推倒在床，不顧小茹掙扎反抗，強行掀衣撫摸胸部，並以手指性侵得逞。小茹受辱後隨即傳訊給友人求救稱「他要強姦我」、「他力氣很大」，並於當晚離職。

蔡男到案後雖坦承有觸碰小茹身體及利用權勢猥褻，但矢口否認強制性交，辯稱不知道小茹不願意，且手指並未插入。

一審橋頭地院審理時，法官檢視小茹與友人的對話紀錄，發現小茹在案發當下即傳訊求救，且在逃離魔掌後不到5分鐘就被蔡男踢出公司群組，顯見蔡男心虛。

法官認定蔡男利用老闆權勢，將涉世未深的未成年員工騙至孤立無援的場所性侵，且犯後避重就輕，本應重懲，但考量蔡男已與被害人以40萬元達成調解並全數給付，被害人也同意原諒，因此一審判處3年10月。