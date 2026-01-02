神鬼女課長浮報員工薪賺差額 連個人送禮也報帳A走公司69萬…下場曝

桃園某保全、物業公司林姓行政女課長自2022年起利用擔任出納職務之便，偽造薪資憑證溢領款項、變造網購單據，連送外婆禮盒等私人事務均報公帳核銷，2年侵吞公司69萬元，桃園地院依2次業務侵占罪判應執行9月，緩刑3年，並應依調解內容支付損害賠償69萬元。

起訴指出，先後在三商物業及三商保全公司擔任行政課長的林女，平日負責核發員工薪資、出納及管理零用金，沒想到這職位卻成為她中飽私囊的工具且犯案手法多元，在負責核發物業公司員工薪資提存款之便，先以製作加總金額不實薪資請領清冊，向物業公司請領超出實際應給付給員工薪資，提領金額發放後，差額據為己有，統計自2022年5月至12月初，侵占22萬3504元。

同樣在製作保全公司員工薪資請款時，故意申報超出實際應支出的金額，提領現金扣除發給員工薪水後，將剩餘數萬元差額據為己有，統計自2022年12月至2023年4月止，溢領10次、侵占差額高達44萬7411元。

此外，林女將自己網購私人物品，送外婆「葡萄糖胺飲禮盒」等利用電腦修圖變造品名與金額，舉凡個人搭乘高鐵、文具店消費或台茂商場購物收據，都當作公司業務支出，甚至連未使用eTag通行費也敢領錢，統計自2022年10月至2023年5月止，侵占金額為1萬4899元。

後因公司察覺帳務異常，開始進行內部調查，竟在林女使用的公務電腦回收桶中，發現多張變造前的發票截圖。面對公司詢問時，林女堅決否認，不過她曾和女律師傳訊坦承「剛好一個僥倖的心理就動到公司身上了」、「我一個月大概是拿公司7至8萬左右」，這些對話均成呈堂證供。

林女於檢方偵查中仍否認犯行，以「我只是依照指示領款，不知道為何有落差，我沒有變造momo消費明細請款，而生活工場品項應為誤植，這些單據都會上報給上級，若有疑問應該當下就要向我反應云云」來辯稱，直到遭起訴於法院準備程序及審理中自白認罪，由受命法官進行簡式審判程序。