獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名在某大醫院任職的張姓護理師一生奉獻醫界，想投資獲利存老本，沒料卻落入假投資陷阱，去年8、9月陸續面交逾1500萬鉅款，因無法出金始知受騙報警；警方逮獲15人，其中查獲主嫌車手頭宋姓男子時，發現他已另案被羈押在台北看守所。

根據警政署公布的打詐儀表板資料，去年12月一個月中遭詐案例以網路購物詐騙4140件居冠，假投資詐騙1852件居次，但遭詐金額網路購物為3.1億，假投資詐騙金額將近28億元，加上第三名的假交友投資詐騙的16.6億元，幾乎占12月總詐騙金額66.6億元3分之2。

假投資詐騙案層出不窮，每天上演，但仍人受騙上當。高雄市一名年約4、50歲在某大醫院擔任護理師的張姓女子，在醫界服務一輩子，屆退休年齡之際，想存老本，以為投資能獲取在短時間獲取高利潤，沒料卻落入假投資詐騙陷阱。

張女去年8、9月間聽信假投資詐騙話術，以為可投資迅速獲利，陸續面交數10萬元給詐團車手，後想出金又遭誘騙加碼投資，最後面交投資1500逾萬元，後來不僅未獲實質利潤，連砸下的老本都拿不回來，始知受騙報警。

高雄市警方循線追查，去年9月先在鳥松區查獲車手洪姓男子（20歲），並查扣現金50萬元。經報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，警方陸續以拘票及通知在高市、台南市、屏東縣、新北市等地區年齡分別為18歲至30歲共計13男1女詐騙集團成員到案。

14名犯嫌到案後，查出集團成員由主嫌宋姓男子於網路招募取款車手，再指揮調度旗下車手與被害人面交。宋男出沒在新北市，警方追查宋男身分北上逮人時，才發現宋男已於去年9月20日另案被其他單位警方查獲，已收押於台北看守所。

全案警訊後已依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦；雖警方破案，但張姓護理師遭詐騙的逾1500萬元血汗錢已無法追回。

警政署製作防假投資詐騙宣導哏圖。圖／取自警政署官網
警政署製作防假投資詐騙宣導哏圖。圖／取自警政署官網

詐騙集團 車手 護理師

