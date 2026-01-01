酒駕撞清潔隊手推車和燈桿 王夢麟2萬元交保

快訊

中央社／ 台北1日電

王夢麟。聯合報記者王聰賢／攝影
資深藝人王夢麟去年12月29日駕車出門，在台北市內湖區康樂街撞到路邊清潔隊手推車和路燈桿，警方酒測後結果為0.73毫克，依公共危險罪送辦。士檢訊後諭令新台幣2萬元交保。

台北市警察局內湖分局於去年12月29日清晨6時獲報，指轄內康樂街發生車禍，立即派員到場處理。警方調查，涉案汽車駕駛當時沿康樂街南向直行時，其右前車頭碰撞路邊台北市環保局清潔人員的手推車，隨後再撞擊同側路燈桿，造成現場廢棄物散落馬路。

警方查出，現場清潔隊員並無受傷，僅手推車受損，而涉案男駕駛也無明顯外傷。警方對涉案駕駛酒測，呼氣酒測值每公升達0.73毫克。據了解，男駕駛為資深藝人王夢麟，他自稱是因為前一晚飲用威士忌所致，案發當天上午是要出門買早餐。

警方詢問後，依刑法公共危險罪移送士林地檢署偵辦。檢察官訊後諭令王夢麟2萬元交保。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

車禍

