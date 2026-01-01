聽新聞
0:00 / 0:00
獨／北市65歲翁二度涉詐被抓 辯「詐團沒給我錢」...慘遭收押
65歲林姓男子有詐欺前科，之前因假投資詐騙當面交車手被抓，未遭羈押出來又繼續犯案，改賣帳戶賺錢，中山警方日前清查ATM熱點發現異常金流，持票拘提他，警詢後依詐欺等罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲押獲准。
中山警方指出，日前分析ATM提款熱點時發現可疑金流，進一步調閱提款監視器畫面，鎖定一名疑似車手的男子，追查發現提領帳戶即為林男本人所有。
警方清查資料發現，林男去年9月才遭北市警方以面交車手現行犯逮捕，孰料他不知悔改，獲保後改賣帳戶賺錢，共協助詐騙集團提領16萬元。
中山警方去年12月持票拘提到案，當時他家裡還有他老婆，他老婆見警察上門大驚，配合員警開門辦案。
林男落網後供稱，因退休經濟拮据，上網尋找零工，誤信詐騙集團話術才淪為車手，被警方逮捕後發現「詐騙集團還沒有給我薪水」，才再度用通訊軟體聯繫詐團。
林男稱，對方要求提供帳戶，表示會將「薪水」匯入帳戶，再請他協助提領款項，他僅抽取數千元，其餘皆上繳，自稱不清楚已涉犯詐欺罪嫌；警方不採信其說法，警詢後依詐欺罪、洗錢防制法及詐欺犯罪危害防制條例移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後聲請羈押獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言