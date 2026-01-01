獨／北市65歲翁二度涉詐被抓 辯「詐團沒給我錢」...慘遭收押

65歲林姓男子有詐欺前科，之前因假投資詐騙當面交車手被抓，未遭羈押出來又繼續犯案，改賣帳戶賺錢，中山警方日前清查ATM熱點發現異常金流，持票拘提他，警詢後依詐欺等罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲押獲准。

中山警方指出，日前分析ATM提款熱點時發現可疑金流，進一步調閱提款監視器畫面，鎖定一名疑似車手的男子，追查發現提領帳戶即為林男本人所有。

警方清查資料發現，林男去年9月才遭北市警方以面交車手現行犯逮捕，孰料他不知悔改，獲保後改賣帳戶賺錢，共協助詐騙集團提領16萬元。

中山警方去年12月持票拘提到案，當時他家裡還有他老婆，他老婆見警察上門大驚，配合員警開門辦案。

林男落網後供稱，因退休經濟拮据，上網尋找零工，誤信詐騙集團話術才淪為車手，被警方逮捕後發現「詐騙集團還沒有給我薪水」，才再度用通訊軟體聯繫詐團。