快訊

自撞電線桿…歌手王夢麟酒駕肇事影像曝光 酒測值0.73送辦

現場災情嚴重…瑞士滑雪勝地酒吧新年奪命惡火 傳釀40死百人傷

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／北市65歲翁二度涉詐被抓 辯「詐團沒給我錢」...慘遭收押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

65歲林姓男子有詐欺前科，之前因假投資詐騙當面交車手被抓，未遭羈押出來又繼續犯案，改賣帳戶賺錢，中山警方日前清查ATM熱點發現異常金流，持票拘提他，警詢後依詐欺等罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲押獲准。

中山警方指出，日前分析ATM提款熱點時發現可疑金流，進一步調閱提款監視器畫面，鎖定一名疑似車手的男子，追查發現提領帳戶即為林男本人所有。

警方清查資料發現，林男去年9月才遭北市警方以面交車手現行犯逮捕，孰料他不知悔改，獲保後改賣帳戶賺錢，共協助詐騙集團提領16萬元。

中山警方去年12月持票拘提到案，當時他家裡還有他老婆，他老婆見警察上門大驚，配合員警開門辦案。

林男落網後供稱，因退休經濟拮据，上網尋找零工，誤信詐騙集團話術才淪為車手，被警方逮捕後發現「詐騙集團還沒有給我薪水」，才再度用通訊軟體聯繫詐團

林男稱，對方要求提供帳戶，表示會將「薪水」匯入帳戶，再請他協助提領款項，他僅抽取數千元，其餘皆上繳，自稱不清楚已涉犯詐欺罪嫌；警方不採信其說法，警詢後依詐欺罪、洗錢防制法及詐欺犯罪危害防制條例移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後聲請羈押獲准。

台北市警中山分局外觀照。(本報系資料照)
台北市警中山分局外觀照。(本報系資料照)
中山警方拘提65歲詐騙集團車手。記者翁至成／翻攝
中山警方拘提65歲詐騙集團車手。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 詐欺 車手 詐團

延伸閱讀

北市跨年夜強化安維 民眾手寫小卡謝警送暖流

元旦上班遇死劫！男清潔員停等紅燈遭撞 北市環保局嘆：平日表現優良

淡水男疑跨年後開車撞死北市加班清潔隊員肇逃失聯 警方請拘票追捕中

北市跨年活動一小時完成疏運 北捷曝比去年少了2.5萬人次

相關新聞

影／自撞手推車及電線桿…歌手王夢麟酒駕肇事影像曝光 酒測值0.73送辦

歌手王夢麟去年12月29日清晨，駕車行經台北市內湖區康樂街附近，先不慎擦撞到路邊清潔人員的手推車，又自撞路邊電線桿，當時...

獨／北市65歲翁二度涉詐被抓 辯「詐團沒給我錢」...慘遭收押

65歲林姓男子有詐欺前科，之前因假投資詐騙當面交車手被抓，未遭羈押出來又繼續犯案，改賣帳戶賺錢，中山警方日前清查ATM熱...

台中董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現...告小三獲賠百萬

某公司已婚邱姓總經理在台北有家庭，因平日在台中上班竟和劉姓小三發生婚外情，2人甚至性交後生下1子，直到邱過世後其妻子整理...

恨鐵不成鋼？台南游泳教練蠻力抓傷國小學童判拘役

李姓男子是林姓國小男學童的游泳課教練，去年7月19日在泳池內教導其仰式過程中，提醒學童踢水時臀部要用力時，以過大力道揉捏...

來台依親卻遭放生 德國大叔持刀連搶2店一審重判逾10年

德國籍何姓男子來台依親卻與台籍同婚配偶各過各的，2年來找無家教工作，缺錢肚餓，去年9月某日凌晨持水果刀連搶桃園中原商圈超...

不意外！鄭文燦涉貪同案5人境管ING 解除時間點曝

海基會前董事長鄭文燦遭控市長任內收賄，前年8月27日起訴移審，同案主要7名被告持續限制住居、出境出海，上月中二次境管將屆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。