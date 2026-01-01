恨鐵不成鋼？台南游泳教練蠻力抓傷國小學童判拘役

李姓男子是林姓國小男學童的游泳課教練，去年7月19日在泳池內教導其仰式過程中，提醒學童踢水時臀部要用力時，以過大力道揉捏其臀部，且在過程中不慎抓傷手臂，致臀部及左前臂挫傷瘀血，林父發現後報案處理。法官認李犯過失傷害罪處拘役50日，可上訴。

李於警詢時及偵查中均坦承不諱，與林父於警詢時及偵查中證述情節相符，並有診所診斷證明、監視器擷取翻拍照片及現場照片，以及雙方間LINE對話紀錄等佐證，事證明確。檢方認李犯過失傷害罪嫌起訴。