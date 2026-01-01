快訊

恨鐵不成鋼？台南游泳教練蠻力抓傷國小學童判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

李姓男子是林姓國小男學童的游泳課教練，去年7月19日在泳池內教導其仰式過程中，提醒學童踢水時臀部要用力時，以過大力道揉捏其臀部，且在過程中不慎抓傷手臂，致臀部及左前臂挫傷瘀血，林父發現後報案處理。法官認李犯過失傷害罪處拘役50日，可上訴。

李於警詢時及偵查中均坦承不諱，與林父於警詢時及偵查中證述情節相符，並有診所診斷證明、監視器擷取翻拍照片及現場照片，以及雙方間LINE對話紀錄等佐證，事證明確。檢方認李犯過失傷害罪嫌起訴。

台南地院審酌，李於教導男童過程中，造成男童兩側臀部多處挫傷瘀血、左前臂挫傷；李犯後坦認己過，惟因林父無調解意願，無法達成調解，迄今未賠償男童損害等一切情狀。法官認李犯過失傷害罪處拘役50日，可易科罰金。

台南地院指出，李男犯後坦認己過，惟因林父無調解意願，無法達成調解，迄今未賠償男童損害等一切情狀，認他犯過失傷害罪處拘役50日。圖／本報資料照
台南地院指出，李男犯後坦認己過，惟因林父無調解意願，無法達成調解，迄今未賠償男童損害等一切情狀，認他犯過失傷害罪處拘役50日。圖／本報資料照

