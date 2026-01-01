不意外！鄭文燦涉貪同案5人境管ING 解除時間點曝

海基會前董事長鄭文燦遭控市長任內收賄，前年8月27日起訴移審，同案主要7名被告持續限制住居、出境出海，上月中二次境管將屆滿且同案楊、黃早已延長，桃園地院合議庭三度裁定鄭等5人自上周日起延長境管8月；法界人士說，「想出國」恐待審判結束。

合議庭認為，鄭文燦、廖俊松、廖力廷、廖家興、侯水文等被告犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，法院認定原限制出境原因仍存在，裁定自2025年12月28日起延長限制出境與出海8個月，確保司法追訴順利進行。

裁定指出，經訊問被告侯水文、廖力廷坦承涉犯貪汙罪的非公務員對公務員職務上行為交付賄賂罪嫌；被告廖家興坦承涉犯侵占罪嫌；被告廖俊松坦承涉犯非公務員對公務員職務上行為交付賄賂罪嫌，否認涉犯侵占罪嫌；雖然鄭文燦否認涉犯公務員職務上行為收受賄賂罪嫌，但根據被告及證人供述、卷附行政函文、會議紀錄及通訊監察譯文、對話紀錄擷圖等證據資料，足認5名被告犯罪嫌疑重大。

經檢察官、5名被告及各自辯護人表示意見後，考量陳述內容，仍與部分同案被告及證人所述有所差異，考量他們的職業、社經地位、經濟能力及案情，綜合研判認定均有逃亡或勾串共犯或證人之虞。

合議庭審酌，目前案件審理進度，以及這起弊案對社會公義與私人利益造成的傷害後，為確保國家能順利追究犯罪（司法權的行使），必須與被告個人的「居住及遷徙自由」做權衡。