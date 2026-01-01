影／酒吧跨年發酒瘋呼警巴掌 19歲男新年元旦進地檢署冷靜

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

昨天是跨年夜，許多民眾與好友徹夜狂歡，但台北市19歲葉姓男子，不但酒後失態，還對趕到現場處理員警拳打腳踢，還呼警巴掌。警方立即壓制，以妨害公務罪嫌，在2026年的第一天送他到地檢署冷靜反省。

葉男昨晚19時許在酒吧與朋友飲酒，準備迎接跨年，不料他喝多，酒後失控在酒吧大聲咆哮，造成店家與其他顧客困擾，只好打電話請警察處理，不料警察到場後，葉男坐在地上言語挑釁，還辱罵處理員警並以腳踹左小腿、左大腿內側、掌摑右臉頰。

萬盛派出所警員李育霖、洪旗安接獲110通報稱有酒醉鬧事，到場後發現有人發酒瘋，還攻擊員警，員警啟動快打部隊將葉男控制後，依妨害公務罪嫌逮捕葉男，將人帶返派出所，全案將依妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葉姓男子（坐在地上）遭員警壓制逮捕。記者廖炳棋／翻攝
妨害公務 跨年 警察

