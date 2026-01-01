快訊

故宮百年／傅斯年從美國買方搶回 「夨令方尊」大有來頭

台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡

戰績輝煌的「飛行棺材」 印度MiG-21服役62年光榮退役

台中狠父虐死新生兒判10年 未滿20歲妻放任不作為也判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中莊姓男子和妻子生下1名男嬰，莊不顧兒子出生不到1周，不滿其哭鬧就痛毆、打巴掌凌虐，還獨留孩子在家和老婆去鄰居家打電動，回來才驚覺男嬰失去心跳急救仍死亡；法院依傷害致死罪判莊10年；另莊妻目睹先生打小孩卻不制止，其不作為也有過失，依過失致死罪判她1年6月，可上訴。

檢警調查，莊男和妻子、出生10多天大的兒子同住大里區，莊2024年8月不滿孩子哭鬧，多次用手指捏其雙耳造成受傷，又認為毆打兒子後，妻子就會接手照顧，再持續於5日、7日、23日，抱起男嬰大力搖晃，放在大腿上用力打巴掌3、4下，還將兒子高拋後接住，釀男嬰腦部、視網膜出血。

未料莊妻目睹老公傷害孩子行為，僅開口勸阻而無任何積極有效制止其施暴，也沒報警、通報社會局或送醫，放任先生持續傷害男嬰。

同月25日，莊男、妻子見男嬰睡著將他獨留屋內，夫妻一起到鄰居家打電動、聊天，回家時才驚覺兒子臉色蒼白且無心跳，26日半夜12點多騎機車搭到醫院，經搶救男嬰一度恢復呼吸心跳，但仍因傷重於9月6日死亡。

台中地院審酌，莊男自稱不耐兒子哭鬧，希望透過傷害孩子引起妻子注意，讓妻子一起分擔、照顧孩子，可見他虐童是帶有洩壓性質，不應從輕量刑，法官也考量男嬰出生不到2個月就被剝奪生命、莊男家庭狀況等一切情狀，去年10月已依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判他10年。

莊妻部分，中院認為她身為母親，依法負有照顧、保護義務，防止兒子被傷害，但她目睹莊男傷害行為，卻疏未注意，僅口頭勸阻，沒有採取積極有效制止，其不作為也有過失，應負「保證人之過失責任」。

中院審酌，莊妻案發時未滿20歲，年輕即為人母，思慮不及一般成年女性成熟，依過失致死罪判她1年6月，緩刑3年，應向公庫支付3萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

妻子 心跳

延伸閱讀

喜迎元旦寶寶！ 名醫示警：2026恐面臨「10萬人保衛戰」

嬰兒發紫、臍帶繞頸 24歲單身消防員連遇兩次急產變「接生神手」

嘉義水上鄉生育補助加碼至1萬元 配合中央政策拚催生

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

相關新聞

台中狠父虐死新生兒判10年 未滿20歲妻放任不作為也判刑

台中莊姓男子和妻子生下1名男嬰，莊不顧兒子出生不到1周，不滿其哭鬧就痛毆、打巴掌凌虐，還獨留孩子在家和老婆去鄰居家打電動...

曹西平遺產特留分怎解？ 他指關鍵在遺囑、曝自救方法

資深藝人曹西平猝逝，享壽66歲，傳出他生前與兄弟不睦，遺產特留分議題引起討論。

謝宜容上訴出庭再度落淚求緩刑 牽扯「機關文化」

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉霸凌，下屬在辦公室輕生，她遭彈劾、移送懲戒法院；檢方查出謝護航廠商承包...

大罷免亮票案 趙少康認罪保證不再犯

中國廣播公司前董事長趙少康去年七月廿六日罷免案投票日，被控亮票給媒體拍攝，台北地檢署依違反選罷法起訴，檢認趙犯後態度不佳...

「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億卻獲交保 檢方火速提抗告

曾捲入職棒假球案的前嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，涉經營跨國洗錢水房洗錢高達225億元，橋頭地檢署依法將他起訴並具體求刑10...

男子Dcard揚言「想打扮成小丑殺人」 新北檢迅速偵結起訴

1219事件歷歷在目，一名劉姓男子本月22日晚間19時許，於知名社群平台Dcard上，公開揚言想模仿1219事件犯嫌殺人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。