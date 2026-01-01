台中狠父虐死新生兒判10年 未滿20歲妻放任不作為也判刑
台中莊姓男子和妻子生下1名男嬰，莊不顧兒子出生不到1周，不滿其哭鬧就痛毆、打巴掌凌虐，還獨留孩子在家和老婆去鄰居家打電動，回來才驚覺男嬰失去心跳急救仍死亡；法院依傷害致死罪判莊10年；另莊妻目睹先生打小孩卻不制止，其不作為也有過失，依過失致死罪判她1年6月，可上訴。
檢警調查，莊男和妻子、出生10多天大的兒子同住大里區，莊2024年8月不滿孩子哭鬧，多次用手指捏其雙耳造成受傷，又認為毆打兒子後，妻子就會接手照顧，再持續於5日、7日、23日，抱起男嬰大力搖晃，放在大腿上用力打巴掌3、4下，還將兒子高拋後接住，釀男嬰腦部、視網膜出血。
未料莊妻目睹老公傷害孩子行為，僅開口勸阻而無任何積極有效制止其施暴，也沒報警、通報社會局或送醫，放任先生持續傷害男嬰。
同月25日，莊男、妻子見男嬰睡著將他獨留屋內，夫妻一起到鄰居家打電動、聊天，回家時才驚覺兒子臉色蒼白且無心跳，26日半夜12點多騎機車搭到醫院，經搶救男嬰一度恢復呼吸心跳，但仍因傷重於9月6日死亡。
台中地院審酌，莊男自稱不耐兒子哭鬧，希望透過傷害孩子引起妻子注意，讓妻子一起分擔、照顧孩子，可見他虐童是帶有洩壓性質，不應從輕量刑，法官也考量男嬰出生不到2個月就被剝奪生命、莊男家庭狀況等一切情狀，去年10月已依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判他10年。
莊妻部分，中院認為她身為母親，依法負有照顧、保護義務，防止兒子被傷害，但她目睹莊男傷害行為，卻疏未注意，僅口頭勸阻，沒有採取積極有效制止，其不作為也有過失，應負「保證人之過失責任」。
中院審酌，莊妻案發時未滿20歲，年輕即為人母，思慮不及一般成年女性成熟，依過失致死罪判她1年6月，緩刑3年，應向公庫支付3萬元。
