曹西平遺產特留分怎解？ 他指關鍵在遺囑、曝自救方法

資深藝人曹西平猝逝，享壽66歲，傳出他生前與兄弟不睦，遺產特留分議題引起討論。

特留分是什麼意思？律師呂秋遠在臉書表示，就是即便在遺囑寫好，不讓遺產被法定繼承人繼承，但是這些繼承人還是會有特留分。子女、父母、配偶是本來可以繼承的一半、兄弟姊妹與祖父母是本來可以繼承的3分之1。法務部雖然已經想提案，剝奪兄弟姊妹的特留分，但是立法院還沒通過。

雖說法務部提案廢除兄弟姊妹的特留分，呂秋遠表示，他個人認為，應該全部廢除，畢竟不只兄弟姊妹，其實父母、子女，有可能也跟本人不好，既然財產是個人賺的，沒什麼道理個人不能自由處分，還得要留遺產給不想留的人。

如果目前修法進度緩慢，可以怎麼自救？呂秋遠表示，遺囑是好方法，可以寫，而且每年都可以改，事實上，遺囑本來就是一種時刻盤點自己人脈與錢脈的方式。

他提出10點建議：