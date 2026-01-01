曹西平遺產特留分怎解？ 他指關鍵在遺囑、曝自救方法
資深藝人曹西平猝逝，享壽66歲，傳出他生前與兄弟不睦，遺產特留分議題引起討論。
特留分是什麼意思？律師呂秋遠在臉書表示，就是即便在遺囑寫好，不讓遺產被法定繼承人繼承，但是這些繼承人還是會有特留分。子女、父母、配偶是本來可以繼承的一半、兄弟姊妹與祖父母是本來可以繼承的3分之1。法務部雖然已經想提案，剝奪兄弟姊妹的特留分，但是立法院還沒通過。
雖說法務部提案廢除兄弟姊妹的特留分，呂秋遠表示，他個人認為，應該全部廢除，畢竟不只兄弟姊妹，其實父母、子女，有可能也跟本人不好，既然財產是個人賺的，沒什麼道理個人不能自由處分，還得要留遺產給不想留的人。
如果目前修法進度緩慢，可以怎麼自救？呂秋遠表示，遺囑是好方法，可以寫，而且每年都可以改，事實上，遺囑本來就是一種時刻盤點自己人脈與錢脈的方式。
他提出10點建議：
1、遺囑是有固定模式的。一般來說，「自書、代筆、公證」這3種方式最常用。個人選擇自書，因為不需要證人，而且隨時可以變更，其他兩種模式，都需要證人、代筆人，或是公證人。
2、自己會寫字，就自己手寫。一定要全文手寫，不可以打字列印，只要記名年月日，親自簽名就有效（自書）。不想或不會寫，就口述，請2個人來見證、1個人撰寫與見證（代筆）。不然就是請公證人幫忙，但還是要帶2個證人去（公證）。
3、遺囑裡，內容想寫什麼都可以。想要在內容裡痛罵誰、分給誰，只要不涉及違反公共秩序善良風俗，都可以生效。有繼承權的人，可以讓他多拿、少拿，或是不能拿。沒有繼承權的人，也可以取得遺贈，自己的遺產自己規畫。
4、如果不想給誰，又無法剝奪繼承權，就要記得留特留分。小孩、配偶、爸媽是2分之1；兄弟姐妹跟祖父母是3分之1。可以把最沒價值、最沒用的留給這些你不想留的人，例如債權也是財產，把怎麼要都要不到的債權，讓他慢慢去收，也是一種樂趣。不然就是信託給銀行，讓這個人80歲才能動用遺產，其實也很有意思。
5、被繼承人還沒過世，拋棄繼承都是無效的。所以如果有人重男輕女，要女兒拋棄繼承，先給女兒一筆錢，不妨笑著收下簽給他，反正事實上，就算女兒拋棄繼承也是無效的。
6、不想給兄弟姊妹、父母，或是小孩，又不想給對方特留分，就在遺囑裡記載剝奪繼承權，一旦剝奪繼承權，繼承人就沒有繼承權。財產就可以留給你想要的人。真的不想寫遺囑，可以寫在筆記本裡，說自己有多討厭這個人，想要剝奪他的繼承權，一樣可以生效（前提是沒死的人要找的到這本筆記本）。口頭也可以剝奪繼承權，但是要讓大家都聽到。
7、剝奪繼承權要有理由。最常見的一種，就是對被繼承人有重大侮辱或虐待，其他還有竄改遺囑、謀害被繼承人或繼承人等等。當然，最常見的還是「侮辱、虐待被繼承人」這個理由，只要自己覺得對方羞辱我們，就可以在遺囑、日常生活中，表明不讓他繼承。
重大侮辱或虐待，不能只是在遺囑上寫這幾個字而已，最好要有相關敘述或證據。例如某人曾經怎麼對我，讓我覺得很羞辱，或是曾經有保護令核發之類的狀況。如果都沒有，還有一招，就是老死不相往來。
8、處理後事的權利，也可以在遺囑交代，不然就是歸繼承人所有。往生以後，遺體就是繼承人共同處理，但可以在遺囑內表明想怎麼辦、誰能來、誰不能來。
9、所謂的老死不相往來，就是長期跟父母沒見面與互動，最高法院認為符合重大侮辱，所以不想見爸媽，卻想要拿爸媽的遺產，如果遺囑上有寫，原則上法官會認定這可以剝奪繼承權。
10、「天地萬物，朕賜給你，才是你的，朕不給，你不能搶。」我知道，很多人只是想要公平。不過，不是自己賺的，就沒有公平可言，感情更是如此。很多時候，其實是我們沒有緣份，這樣想就好。
