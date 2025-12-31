【即時短評】馬英九三中案「追殺失敗」 檢方要淪為政治打手到何時？

前總統馬英九。聯合報系資料照 三中交易案已過廿年，檢方起訴在法院審理已歷經七年時間，漫長的歲月，總統從蔡英文換成賴清德，外界對此案的質疑從沒間斷。二○二五年的最後一天，前總統馬英九二度獲判無罪，再一次宣告「政治辦案」終究禁不起證據檢視，檢方該引以為戒。

三中案最早是由游錫堃、柯建銘告發，特偵組歷經九年的調查，最終認定查無犯罪事證，早在二○一四年簽結，當時特偵組曾挨綠營批放水包庇。政黨輪替後，蔡英文政府上任，三中案「死灰復燃」，由台北地檢署接手「重啟」調查，並洋洋灑灑以七百多頁起訴書羅列馬英九的罪狀。

歷經一、二審法院共花七年時間審判，均判決馬英九無罪，雖還給他清白，但遲來的正義還是正義嗎？如同中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因被懷疑是共諜，但缺乏證據下，檢方輕率以洗錢等罪名起訴，向心夫婦雖獲無罪確定判決，但兩人遭境管逾一四○○天滯留台灣，人權嚴重受到侵害，在在凸顯檢察官濫權案例層出不窮。

政治敏感案件進入司法程序，定罪與否仍得靠證據，無論檢方是被動接受「指示」介入偵辦，或是主動偏頗護航執政黨「看顏色」辦案，案件不能以證據服人，終究過不了法院審核，也絕對無法通過公開檢驗。

檢方擁有龐大的國家資源，能主動發動案件偵查，決定起訴與否，檢察官自帶一把公權力之劍，判斷是非對錯應「如履薄冰」，若為迎合上意而恣意羅織罪名，此劍會是雙面刃，濫殺無辜也會「自傷」，讓脆弱的司法公信力跟著陪葬。

司法是否為政治服務，又是否成為「打手」攻擊立場不同的「異己」，民眾看在眼裡，心中也自有一把尺，無論是三中案或向心案，都是一面鏡子，照映出檢方面對政治敏感案件時，是否能守住證據至上、法律優先的專業底線。

馬英九二度無罪，檢方若要上訴，須依刑事妥速審判法的規定。檢察官是否選擇繼續當「東廠」，耗費龐大人力、物力追殺到底？外界都在看。