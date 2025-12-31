「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億卻獲交保 檢方火速提抗告

曾捲入職棒假球案的前嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，涉經營跨國洗錢水房洗錢高達225億元，橋頭地檢署依法將他起訴並具體求刑10年，但移審橋頭地院後，他卻獲裁以3千萬元交保，對此檢方不服裁定，認為「雨刷」有高度逃亡風險，今提起抗告。

檢方指出，蔡政宜身為洗錢案主嫌，具有高度逃亡動機與能力，且其大陸籍唐姓妻子及多名共犯已潛逃出境，若未予羈押將其釋放在外，蔡極可能透過洗錢集團提供的金援與物力協助，再次尋求管道出境逃亡，屆時將致使本案難以追訴或釐清全案事實。

檢方強調，單憑3千萬元交保金，以及限制住居、限制出境出海、科技監控與定期報到等強制處分，客觀上已不足以確保被告不會逃亡。為保全日後訴訟程序順利審理及刑罰執行，檢方認定蔡政宜仍有羈押之原因及必要性，因此針對法院交保裁定提起抗告。

檢警調查，蔡政宜過去因職棒簽賭案遭判刑，假釋後卻重啟爐灶於2020年經營水房，2022年當選議員後退居幕後，將業務交由唐姓妻子負責。該集團指揮蕭姓幹部赴泰國收購人頭帳戶，並在高雄美術館特區等地設立據點，替泰國博弈網站層轉賭資，藉此隱匿犯罪所得。

專案小組統計，該集團運作4年間，經手金流超過225億元，從中抽取約1%「水錢」牟利，不法所得估計近2億元，多被蔡政宜夫妻用來購置豪宅及高檔名牌包。

今年5月檢警展開行動時，唐女疑提前接獲風聲潛逃越南，目前遭通緝，蔡政宜則於8月31日欲從桃園機場出境時遭航警攔截逮捕，隨後遭收押禁見。

偵查期間，蔡政宜起初矢口否認，辯稱對妻子工作毫不知情，後因檢方查獲在押幹部試圖傳遞紙條串證，蔡才改口承認部分事實。檢方痛批蔡政宜為顧及議員身分，由妻子出面指揮犯罪，犯後推諉卸責，建請法院從重量刑。