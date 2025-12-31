男子Dcard揚言「想打扮成小丑殺人」 新北檢迅速偵結起訴

聽新聞
男子Dcard揚言「想打扮成小丑殺人」 新北檢迅速偵結起訴
1219事件歷歷在目，一名劉姓男子本月22日晚間19時許，於知名社群平台Dcard上，公開揚言想模仿1219事件犯嫌殺人及「很想打扮成小丑殺人」，激進言論立刻遭警逮捕，新北地檢署今迅速將劉男依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪起訴。
檢警調查，劉男係於本月22日晚間19時20分許，以手機上網登入社群軟體Dcard，公開發文表示「我想模仿張○，該怎麼辦呢」、「我確實想像張○一樣殺人」、「我很想打扮成小丑殺人，到現在只要心情不好就想殺人」，造成網友恐慌及心生畏懼。
桃園市警局刑警大隊得知後，報請新北檢「危害公眾攻擊應變小組」專責檢察官指揮偵辦，檢察官也隨即核發拘票，12月23日將劉男拘提到案，檢方複訊後認為劉男涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪罪嫌重大，且有反覆實施之虞，為避免危害擴大，向法院聲請羈押獲准，今天提起公訴。
