趙少康涉亮票被指「犯後態度不佳」 出庭「認罪」但有話要說…

中廣前董事長趙少康今年7月26日罷免案投票日，涉嫌展示選票給媒體拍攝亮票，依違反選罷法起訴；台北地院今開庭傳喚趙，趙認罪，但對檢方指控「犯後態度不佳」有意見，趙表示第一時間已認錯，沒聽到選務人員制止，保證不再犯。

趙少康表示，亮票後就承認做了錯誤示範，從沒有不認錯，並保證不會再犯；趙說，投票當天大安國中2樓有3個投票所，本來攝影記者不可進入，也和立委羅智強與媒體說好了，但選務人員還是讓媒體進入。

趙說，罷免票小小的與選舉票不同，如一折疊會暈開，他真的沒有聽到選務人員制止，他事後向媒體查證，記者也沒聽到，更沒有媒體報導有選務人員出聲制止，且以他的個性，有人制止不會不聽勸。

趙少康說，檢察官說他「故意」、「兩次」亮票，他擔任議員、立法委員多年，所謂禁止亮票是基於怕報復、賄選2個理由，他沒有必要故意亮票，而且，一次罷免30多個立委，他的立場大家都知道，也無亮票必要。

趙表示，檢方認為他犯後態度不佳「我認為蠻好的啊」，7月26日當天他在大安分局就承認亮票，也請警察轉達檢察官給不起訴或緩起訴處分「緩起訴就是認了嘛！」趙說，他是有宗教信仰的人，這輩子第一次被起訴，感覺很難過，要再次表達不好意思。

趙少康的辯護人葉慶元說，趙是過失亮票，已透過媒體表示犯錯，犯後態度良好，且亮票行為沒有實質影響，希望法官從輕量刑或以公益金代替刑罰。

公訴檢察官則表示，趙少康是公眾人物，亮票會生很大的影響，且趙不是過失亮票，請法官適量刑。

葉慶元為趙少康聲請簡式判決，承審法官聽取檢、辯量刑意見後，今天辯論終結，訂2026年1月20日上午9時20分宣判。

檢方起訴，趙少康2025年7月26日上午9時在台北市大安國民中學第581號投票所，領取罷免票並完成圈定，步出圈票處朝投票匭行進時，將罷免票平舉胸前，將刊印同意罷免、不同意罷免二欄之面朝身體外側，以此方式將圈定內容供媒體拍攝。

趙少康隨後將罷免票自胸前放下，楊姓主任管理員再次提醒不得亮票，趙低頭檢視手中罷免票，再次以此靜止狀態供記者拍攝，才將罷免票投入票匭。