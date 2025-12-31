「雨刷」蔡政宜涉洗錢獲3千萬元交保 橋檢提抗告

無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉與妻子指揮跨國洗錢，橋檢起訴移審橋頭地院，法官諭知3000萬元交保。橋檢今天以被告仍有逃亡之虞等理由，向高雄高分院提出抗告。

橋頭地檢署今天下午說明，蔡政宜涉洗錢防制法等案件，經台灣橋頭地方法院認無羈押必要，准予具保新台幣3000萬元、限制住居、限制出境出海、科技監控及定期報到。

橋頭地檢署表示，檢察官不服交保，理由包括蔡政宜有充分且高度逃亡動機、能力，如未羈押而釋放在外，將可能透過洗錢集團提供的金援或物力，再次出境逃亡可能性極高。

橋檢認為，無從透過擔保金、限制住居、限制出境出海、科技監控或定期報到等方式避免被告逃亡，為保全日後訴訟程序後續審理或執行，顯有羈押原因及必要性，據此提出抗告。

檢警調查，蔡政宜涉自民國109年起成立跨境賭博網站代收代付洗錢水房，與唐姓妻子共同指揮水房成員，在台灣、馬來西亞、越南等地成立據點，使用人頭帳戶及電腦程式，為泰國不詳賭博網站從事賭博金流代收代付事務。其中位於高雄洗錢水房據點就有7處。

檢警初估，蔡政宜等被告自109年起至被查獲為止，經手金流達225億多元，從中不法所得達1億9987萬元。

蔡政宜今年8月31日於桃園機場遭拘提到案，檢方偵結後，日前先起訴集團主要幹部5人，另對逃亡越南的唐女等7人發布通緝。

橋檢12月18日再將集團主嫌蔡政宜等2人追加起訴，並建請量處蔡政宜10年有期徒刑，以資懲儆。蔡政宜偵查中遭羈押，經起訴移審後，橋頭地院30日裁定3000萬元交保，限制住居、電子監控。