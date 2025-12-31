強化高風險控管 立委：人民不滿實質廢死

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「法務部應該結合前科、精神就醫等資料，及早揪出可能犯下隨機殺人案的凶嫌！」藍委吳宗憲31日質詢法務部長鄭銘謙時提醒，鄭捷與1219殺人犯都是社交孤立者，若用網路搜尋不見得能找到嫌犯，應與衛福部、教育部整合資料；藍委羅智強批評，憲判8宣布後，沒有案件三審判死，民眾擔心恐更多隨機殺人犯出沒。

調查前科預防犯罪

立法院司法及法制委員會31日邀法務部長鄭銘謙等官員專題報告「無差別攻擊犯罪事件之防治與量刑檢討」。國民黨立委吳宗憲表示，每次社會安全網出事，都是高層震怒、媒體追打與基層背鍋，出事就推給警察。在治安方面，他呼籲法務部要跨部會因應，尤其是社安網如何掌握高風險對象。

鄭銘謙表示，目前會透過調查局與警政署聯防，加強情資蒐報與網路巡查，若在社群軟體有發現危險跡象便會循線追蹤。但吳宗憲提醒，如1219隨機殺人案與過去鄭捷案，凶嫌都是社交孤立者，不容易在網路上留下破綻，應該要整合法務部與衛福部的資料進行提前預防，如今提高見警率只是短期作為，且可能排擠警力處理其他重要事務。

「法務部應該結合前科、精神就醫等資訊！」吳宗憲舉例說，106年司法官學院的報告指出，從教育程度、精神科、高風險家庭與前科來觀察在監殺人犯，73%是有刑事前科者，因此他呼籲法務部要釋出前科資料，改善「刑事資料智慧查詢系統」，並結合衛福部與教育部，強化揪出可能的嫌犯。

無死刑嚇阻凶案

國民黨立委羅智強則不滿指出，憲判8形同實質廢死，雖然在判決之後仍有一審裁定死刑，但三審判死都沒有，且包括台版柬埔寨案主嫌，凌虐61人、造成4人死亡，且詐騙金額高達4億，卻還是無期徒刑；20222年新竹正義輪胎行縱火犯今年判決出爐，改判無期徒刑的理由之一也是因為憲判8。

「以前鄭捷可能會被判死，但1219凶嫌就不一定了！」羅智強痛批，憲判8宣布之後，很多令人髮指的案件都幾乎是無期徒刑、逃死確定（憲判8要求三審一致死刑），這讓民眾相當不滿，認為刑事司法體系高度向加害者傾斜，卻沒有保障被害者。

