「台灣愛迪生」遭誣指詐騙6000萬、房產 親舅挨告判賠50萬、登報

有「台灣愛迪生」之稱的前國大代表鄧鴻吉，去前遭黃姓舅舅控訴騙6000萬、3房產，鄧提告主張舅舅侵害名譽；台中地院查，黃向媒體投訴指摘鄧忘恩負義、涉財產犯罪，但比對黃說詞不符，連親簽名字都誣指是鄧偽簽，顯故意侵害名譽，判黃應給付鄧50萬元、將判決主文登報，可上訴。

鄧主張，擁多項發明專利且在國際發明界具影響力，曾任教數間大學，於國、內外獲獎無數，並曾擔任國大代表，是具一定影響力公眾人物。

鄧說，黃姓舅舅對他心生不滿，黃向三立新聞網投訴、受訪，及新聞旁白內容侵害他名譽，嚴重影響任教，企業也不願和他合作，造成蒙受重大損失，只好請求黃同樣以「傳統媒體」刊登判決主文恢復其名譽，並求償50萬元。

黃抗辯稱，鄧對他提告刑事妨害名譽，檢方不起訴確定，他非故意捏造陳述虛偽事實，是根據親身經歷，以個人認知、價值判斷，提出主觀與事實有關說法，符合憲法言論自由保障範疇。且鄧為公眾人物，其品德、素行良窳及財產來源，本就可受公評，也和公共利益有關。

台中地院民事庭查，根據三立新聞網內容，記者旁白稱「前國大代表鄧鴻吉，對從小幫助他資 助生活費的親舅舅，卻又是另一種態度」，黃受訪也說「我就去買透天給他住。都騙走了，我一生的積蓄就根本都沒了」 ，指摘鄧對舅舅忘恩負義，強烈質疑其人品，已實質摧毀其公眾形象。

三立新聞網內容還說「鄧鴻吉取得舅舅證件後，偷偷把地下室、另外2間房，過戶到自己和朋友公司名下，就連存摺裡面的6000萬也不放過」，指摘鄧騙黃存摺、印鑑還偽造簽名，直指他涉嫌重大財產犯罪，造成大眾對其人格、信用產稱不可逆的負面評價，自屬侵害名譽。

中院也訊問黃男，就其向媒體投訴說法是否屬實，黃卻稱自己領錢借鄧，顯非盜領，黃也同意賣房、交付印鑑，卻跟記者說遭騙、偷過戶，另根據刑事局鑑定比對字跡，顯是黃自己簽名，他卻誣告是鄧偽造，直言令人髮指。