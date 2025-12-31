快訊

小英男孩鄭亦麟涉貪喬電300萬交保 北檢不服裁定今提抗告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

人稱「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉收受東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔198萬元賄款，向台電關說核供用電，檢方查出鄭涉有601萬元財產來源不明，台北地檢署依貪汙等罪起訴，鄭移審法院後3百萬交保。台北地檢署不服鄭等3人交保裁定，今向台灣高等法院提起抗告。

北院日前裁定鄭3百萬交保，陳健盛、陳冠滔各2百萬元交保，3人限制住居、出境、出海8月，鄭施以科技監控。檢方認為，本案有眾多證人，因偵查中證人尚未經交互詰問，加上鄭男3人均有資力，能在國外生活能力，3人仍有逃亡及串證之虞，對鄭男3人交保停押裁定，提起抗告。

前總統蔡英文12月7日前在臉書聊「能源轉型」認為「不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案」北檢12月26日偵結鄭涉貪案，痛批鄭擔任經濟部綠推中心副執行長高位，負責國家綠能重要能源政策，應恪守電業法公平、公開、安全原則，本案發生時，台電在松湖地區調配電力已為蹇難，鄭利用職務對台電的實質影響力，操控台電人員如線偶，視台電如私產，排除同時期該地區其他業者的用電申請，讓東煒獲得台電准予核供用電，對鄭涉背職務收賄罪、財產來源不明罪及洗錢罪，具體求刑14年。

檢方起訴，東煒公司規劃在北市內湖區設置「安康數據中心」，當時台電在此地輸配電網路不足，陳健盛、陳冠滔找上台電的上級單位經濟部綠推中心副執行長鄭亦麟，涉行賄鄭198萬元喬用電，並以鄭胞弟鄭兆麟「顧問費名義」，將220萬元請款單扣稅作帳198萬拆成4筆工程款。

檢方查出，鄭向時任台電副總蕭勝任「謊稱」東煒申請案的雲端中心是「國家重大政策」希望能「併網」輸配成功，讓台電核供東煒32MW；2022年5月間臣等2人再請託鄭讓台電增加十MW，也獲台電同意核供。

檢方追查，鄭和父母商議198萬元，父鄭伍廷在商議過程中提出「不然不要了、不要了，叫別人用啦，那條錢看要洗去哪裡、去洗啦」母親李佳珍則「獻計」讓鄭兆麟和東煒公司簽下虛假的顧問合約，留下198萬元，如同提出了「雙線計劃」。

全案檢方起訴鄭一家四口及東煒陳姓父子共6人，鄭不明財產增加601萬4961元，財產增加與收入顯不相當，無法提出合理說明。鄭是否涉有其他不法，另分他案偵辦。

「小英男孩」鄭亦麟（右）於經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元施壓台電。記者曾原信／攝影
「小英男孩」鄭亦麟（右）於經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元施壓台電。記者曾原信／攝影
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（中），承認收賄幫忙喬電，求刑14年。(本報資料照片)
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（中），承認收賄幫忙喬電，求刑14年。(本報資料照片)

相關新聞

小英男孩鄭亦麟涉貪喬電300萬交保 北檢不服裁定今提抗告

人稱「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉收受東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔198萬元賄款，向...

傅崐萁男管家失聯律師涉藏匿人犯 今判緩刑5年還得支付公庫120萬

檢調偵辦國民黨團立院總召傅崐萁競選小物案，搜索傅的男管家李慶隆住處，李一度失聯被通緝再投案；檢方查出，傅的律師張睿文涉嫌...

「台灣愛迪生」遭誣指詐騙6000萬、房產 親舅挨告判賠50萬、登報

有「台灣愛迪生」之稱的前國大代表鄧鴻吉，去前遭黃姓舅舅控訴騙6000萬、3房產，鄧提告主張舅舅侵害名譽；台中地院查，黃向...

丹娜絲風災搶修員工觸電致死案 嘉檢認定台電罪嫌不足不起訴

今年丹娜絲風災造成嘉義逾26萬戶停電，台電人員不分晝夜全力搶修，36歲員工李元瀚高空作業時遭高壓線路電擊重傷後送醫搶救不...

台南前歸南派出所所長被控洩密收賄 今宣判僅成立洩密罪判刑6月

歸仁警分局歸南派出所前所長許凱智被控去年6月底洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免他所承攬建案工程司機載運營建...

大陸「鼎泰豐」經營權內鬨 大股東、新任董事長涉加重誹謗起訴

北京巨人控股公司獲得「鼎泰豐」商標使用權，在大陸投資設立北京恒泰豐餐飲公司，去年爆發經營權之爭，北京巨人股東、股市聞人孫...

