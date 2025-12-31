小英男孩鄭亦麟涉貪喬電300萬交保 北檢不服裁定今提抗告

人稱「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉收受東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔198萬元賄款，向台電關說核供用電，檢方查出鄭涉有601萬元財產來源不明，台北地檢署依貪汙等罪起訴，鄭移審法院後3百萬交保。台北地檢署不服鄭等3人交保裁定，今向台灣高等法院提起抗告。

北院日前裁定鄭3百萬交保，陳健盛、陳冠滔各2百萬元交保，3人限制住居、出境、出海8月，鄭施以科技監控。檢方認為，本案有眾多證人，因偵查中證人尚未經交互詰問，加上鄭男3人均有資力，能在國外生活能力，3人仍有逃亡及串證之虞，對鄭男3人交保停押裁定，提起抗告。

前總統蔡英文12月7日前在臉書聊「能源轉型」認為「不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案」北檢12月26日偵結鄭涉貪案，痛批鄭擔任經濟部綠推中心副執行長高位，負責國家綠能重要能源政策，應恪守電業法公平、公開、安全原則，本案發生時，台電在松湖地區調配電力已為蹇難，鄭利用職務對台電的實質影響力，操控台電人員如線偶，視台電如私產，排除同時期該地區其他業者的用電申請，讓東煒獲得台電准予核供用電，對鄭涉背職務收賄罪、財產來源不明罪及洗錢罪，具體求刑14年。

檢方起訴，東煒公司規劃在北市內湖區設置「安康數據中心」，當時台電在此地輸配電網路不足，陳健盛、陳冠滔找上台電的上級單位經濟部綠推中心副執行長鄭亦麟，涉行賄鄭198萬元喬用電，並以鄭胞弟鄭兆麟「顧問費名義」，將220萬元請款單扣稅作帳198萬拆成4筆工程款。

檢方查出，鄭向時任台電副總蕭勝任「謊稱」東煒申請案的雲端中心是「國家重大政策」希望能「併網」輸配成功，讓台電核供東煒32MW；2022年5月間臣等2人再請託鄭讓台電增加十MW，也獲台電同意核供。

檢方追查，鄭和父母商議198萬元，父鄭伍廷在商議過程中提出「不然不要了、不要了，叫別人用啦，那條錢看要洗去哪裡、去洗啦」母親李佳珍則「獻計」讓鄭兆麟和東煒公司簽下虛假的顧問合約，留下198萬元，如同提出了「雙線計劃」。