快訊

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

台南前歸南派出所所長被控洩密收賄 今宣判僅成立洩密罪判刑6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

歸仁警分局歸南派出所前所長許凱智被控去年6月底洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免他所承攬建案工程司機載運營建事業廢棄物遭取締，甚至違法傾倒永康，事後再以茶葉行賄許，許、林被訴貪汙等罪嫌，今下午宣判，許犯洩密罪判刑6月，緩刑2年，應給付20萬元。

另同案林部分則犯廢清法中未經主管機關許可而違法傾倒營建事業廢棄物判刑2年4月，另申報不實部分判刑4月，犯罪所得76萬元沒收。

台南地院傳許凱智、警友會林姓副會長2人詰問，法官當庭以google地圖，要林畫出砂石車行駛最佳路線圖，釐清當時他是否因許訊息而規避警方臨檢路段。

林否認檢方所指規避最佳路線而改走其他代替道路。他說，當時砂石車司機委託他問，也沒想那麼多，害到許凱智。同時，他也否認當日許傳送訊息後一起喝酒外，送茶葉也是送派出所同仁。

許凱智表示，林送茶葉是給派出所的，至於有茶葉因調整職務，一起被帶到大潭派出所？他說，家人幫忙整理打包時，不知道一起被帶走的。

他強調，去年永康發生車禍死亡事故，他不希望事故發生在林身上，才轉傳加強取締勤務表在群組上，但覺得似乎不妥，隨後又收回了。他說，平時也會宣導不超載或未戴安全帽，認沒有牽涉隱私，但確實疏忽了，當時沒想那麼多。

台南地院今下午2時宣判，許凱智犯洩密罪判刑6月，緩刑2年，應給付20萬元。圖／本報資料照
台南地院今下午2時宣判，許凱智犯洩密罪判刑6月，緩刑2年，應給付20萬元。圖／本報資料照

茶葉 砂石 廢棄物

延伸閱讀

被控徒手拍打騎士安全帽成傷判4月 轎車駕駛二審逆轉無罪

檢察官吳亞芝洩密詐團律師男友罰俸10月 司改會籲勿樹立寬鬆倫理標準

台中環局北屯清潔隊員涉貪收賄逾200萬 檢今起訴隊員、業者24人

台66桃園平鎮路段砂石車自燃...後方車猛叭 司機急跳車

相關新聞

小英男孩鄭亦麟涉貪喬電300萬交保 北檢不服裁定今提抗告

人稱「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉收受東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔198萬元賄款，向...

傅崐萁男管家失聯律師涉藏匿人犯 今判緩刑5年還得支付公庫120萬

檢調偵辦國民黨團立院總召傅崐萁競選小物案，搜索傅的男管家李慶隆住處，李一度失聯被通緝再投案；檢方查出，傅的律師張睿文涉嫌...

「台灣愛迪生」遭誣指詐騙6000萬、房產 親舅挨告判賠50萬、登報

有「台灣愛迪生」之稱的前國大代表鄧鴻吉，去前遭黃姓舅舅控訴騙6000萬、3房產，鄧提告主張舅舅侵害名譽；台中地院查，黃向...

丹娜絲風災搶修員工觸電致死案 嘉檢認定台電罪嫌不足不起訴

今年丹娜絲風災造成嘉義逾26萬戶停電，台電人員不分晝夜全力搶修，36歲員工李元瀚高空作業時遭高壓線路電擊重傷後送醫搶救不...

台南前歸南派出所所長被控洩密收賄 今宣判僅成立洩密罪判刑6月

歸仁警分局歸南派出所前所長許凱智被控去年6月底洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免他所承攬建案工程司機載運營建...

大陸「鼎泰豐」經營權內鬨 大股東、新任董事長涉加重誹謗起訴

北京巨人控股公司獲得「鼎泰豐」商標使用權，在大陸投資設立北京恒泰豐餐飲公司，去年爆發經營權之爭，北京巨人股東、股市聞人孫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。