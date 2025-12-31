台南前歸南派出所所長被控洩密收賄 今宣判僅成立洩密罪判刑6月

歸仁警分局歸南派出所前所長許凱智被控去年6月底洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免他所承攬建案工程司機載運營建事業廢棄物遭取締，甚至違法傾倒永康，事後再以茶葉行賄許，許、林被訴貪汙等罪嫌，今下午宣判，許犯洩密罪判刑6月，緩刑2年，應給付20萬元。

另同案林部分則犯廢清法中未經主管機關許可而違法傾倒營建事業廢棄物判刑2年4月，另申報不實部分判刑4月，犯罪所得76萬元沒收。

台南地院傳許凱智、警友會林姓副會長2人詰問，法官當庭以google地圖，要林畫出砂石車行駛最佳路線圖，釐清當時他是否因許訊息而規避警方臨檢路段。

林否認檢方所指規避最佳路線而改走其他代替道路。他說，當時砂石車司機委託他問，也沒想那麼多，害到許凱智。同時，他也否認當日許傳送訊息後一起喝酒外，送茶葉也是送派出所同仁。

許凱智表示，林送茶葉是給派出所的，至於有茶葉因調整職務，一起被帶到大潭派出所？他說，家人幫忙整理打包時，不知道一起被帶走的。