快訊

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

大陸「鼎泰豐」經營權內鬨 大股東、新任董事長涉加重誹謗起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北京巨人控股公司獲得「鼎泰豐」商標使用權，在大陸投資設立北京恒泰豐餐飲公司，去年爆發經營權之爭，北京巨人股東、股市聞人孫鐵漢與北京恒泰豐新任董事長林禮宏林禮宏分別向周刊爆料、在登報廣告中不實指摘韓家宸任董事長期間金流不明等，台北地檢署今依加重誹謗起訴2人。

起訴指出，孫鐵漢、韓家宸都是北京巨人控股公司股東，孫的妻子和韓都是北京恒泰豐餐飲公司董事，林禮宏涉在2024年10月22日開記者會稱，韓在擔任北京恒泰豐餐飲公司董事長期間，經營不當，有財務問題未交代清楚，甚至逕自宣布關閉華北14家鼎泰豐分店，未向母公司北京巨人控股公司報准。

檢方指出，孫鐵漢涉再向鏡周刊爆料，韓擔任北京恒泰豐餐飲公司董事長期間，掏空公司、金流不明，有高達新台幣4.65億元款項流向韓掌控的哲漢管理顧問公司、壓馬路公司、永康街餐飲管理（北京）公司，因韓未說明金流，致7月底董事會無法決議延期，經周刊刊登網路新聞毀損韓的名譽。

檢方查出，林禮宏2024年11月5日涉登報廣告「給華北鼎泰豐員工的公開信揭穿韓家宸急關店真相」，在廣告中以不實文字「急於關店的真正原因是怕大股東要來查帳」、「違法挪移恒泰豐大筆資金，擔心任內財務疑義東窗事發，拒絕移交」，指摘詆毀韓名譽。檢方今偵結，認定孫、林涉加重誹謗罪依法起訴。

北京恒泰豐陷入經營權爭議，圖為大股東之一的孫鐵漢。圖／聯合報系資料照片
北京恒泰豐陷入經營權爭議，圖為大股東之一的孫鐵漢。圖／聯合報系資料照片
北京恒泰豐新任董事長林禮宏（左二）2024年間與律師團指控前董事長韓家宸，知法犯法侵吞公司資產。記者潘俊宏／攝影
北京恒泰豐新任董事長林禮宏（左二）2024年間與律師團指控前董事長韓家宸，知法犯法侵吞公司資產。記者潘俊宏／攝影

北京 廣告 財務

延伸閱讀

館長大陸直播賣貨遭指「陸方下令挹注資金」 國台辦回應了

北京時尚地標 三里屯煥新亮相

陸汽車銷量躍全球第一 首度超越日本 低價促銷是主因

陸汽車全球銷量超越日本躍第一 內銷占7成

相關新聞

小英男孩鄭亦麟涉貪喬電300萬交保 北檢不服裁定今提抗告

人稱「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉收受東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔198萬元賄款，向...

傅崐萁男管家失聯律師涉藏匿人犯 今判緩刑5年還得支付公庫120萬

檢調偵辦國民黨團立院總召傅崐萁競選小物案，搜索傅的男管家李慶隆住處，李一度失聯被通緝再投案；檢方查出，傅的律師張睿文涉嫌...

「台灣愛迪生」遭誣指詐騙6000萬、房產 親舅挨告判賠50萬、登報

有「台灣愛迪生」之稱的前國大代表鄧鴻吉，去前遭黃姓舅舅控訴騙6000萬、3房產，鄧提告主張舅舅侵害名譽；台中地院查，黃向...

丹娜絲風災搶修員工觸電致死案 嘉檢認定台電罪嫌不足不起訴

今年丹娜絲風災造成嘉義逾26萬戶停電，台電人員不分晝夜全力搶修，36歲員工李元瀚高空作業時遭高壓線路電擊重傷後送醫搶救不...

台南前歸南派出所所長被控洩密收賄 今宣判僅成立洩密罪判刑6月

歸仁警分局歸南派出所前所長許凱智被控去年6月底洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免他所承攬建案工程司機載運營建...

大陸「鼎泰豐」經營權內鬨 大股東、新任董事長涉加重誹謗起訴

北京巨人控股公司獲得「鼎泰豐」商標使用權，在大陸投資設立北京恒泰豐餐飲公司，去年爆發經營權之爭，北京巨人股東、股市聞人孫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。