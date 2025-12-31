大陸「鼎泰豐」經營權內鬨 大股東、新任董事長涉加重誹謗起訴
北京巨人控股公司獲得「鼎泰豐」商標使用權，在大陸投資設立北京恒泰豐餐飲公司，去年爆發經營權之爭，北京巨人股東、股市聞人孫鐵漢與北京恒泰豐新任董事長林禮宏林禮宏分別向周刊爆料、在登報廣告中不實指摘韓家宸任董事長期間金流不明等，台北地檢署今依加重誹謗起訴2人。
起訴指出，孫鐵漢、韓家宸都是北京巨人控股公司股東，孫的妻子和韓都是北京恒泰豐餐飲公司董事，林禮宏涉在2024年10月22日開記者會稱，韓在擔任北京恒泰豐餐飲公司董事長期間，經營不當，有財務問題未交代清楚，甚至逕自宣布關閉華北14家鼎泰豐分店，未向母公司北京巨人控股公司報准。
檢方指出，孫鐵漢涉再向鏡周刊爆料，韓擔任北京恒泰豐餐飲公司董事長期間，掏空公司、金流不明，有高達新台幣4.65億元款項流向韓掌控的哲漢管理顧問公司、壓馬路公司、永康街餐飲管理（北京）公司，因韓未說明金流，致7月底董事會無法決議延期，經周刊刊登網路新聞毀損韓的名譽。
檢方查出，林禮宏2024年11月5日涉登報廣告「給華北鼎泰豐員工的公開信揭穿韓家宸急關店真相」，在廣告中以不實文字「急於關店的真正原因是怕大股東要來查帳」、「違法挪移恒泰豐大筆資金，擔心任內財務疑義東窗事發，拒絕移交」，指摘詆毀韓名譽。檢方今偵結，認定孫、林涉加重誹謗罪依法起訴。
