聽新聞
0:00 / 0:00
傅崐萁男管家失聯律師涉藏匿人犯 今判緩刑5年還得支付公庫120萬
檢調偵辦國民黨團立院總召傅崐萁競選小物案，搜索傅的男管家李慶隆住處，李一度失聯被通緝再投案；檢方查出，傅的律師張睿文涉嫌協助李把汽車停在自己律師事務所，又幫李租套房藏匿，依藏匿人犯罪嫌起訴張，台北地院審理，判張有期徒刑8月，緩刑5年，向公庫支付120萬元，可上訴。
檢方2025年3月11日搜索李慶隆台中的住處後，李一度失聯，3月14日檢調赴花蓮搜索，4月8日、11日兩度通知傳喚李慶隆出面，李都未現身，5月時對李發布通緝。
檢調調查，3月11日檢察官訊問李慶隆，隔日深夜，李開車進入張睿文律師事務所的地下停車場，車就停在張睿文的停車位；5月時，檢方搜索張睿文律師事務所，訊後諭知張睿文50萬元交保，同時對李發布通緝。
檢方查出，3月12日深夜11時許，張睿文搭上李的汽車以遙控器打開事務所大樓機械車輛電梯門，指引李把車開進停車場，由李在原地拆卸車牌，張還涉聯繫不知情房仲，要求房仲到大安區碰面，隨後開著自己的汽車把李慶隆送到麗水街，交代房仲帶李到套房躲藏，支付1萬7000元租金。
檢察官起訴時指出，張身為執業逾20年的資深律師，不思善盡辯護人職責，利用可調動的人脈與資源，藏匿犯罪嫌疑人且隱蔽其行蹤，建議法院量處張有期徒刑8月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言