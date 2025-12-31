快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

被控徒手拍打騎士安全帽成傷判4月 轎車駕駛二審逆轉無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

孔姓男子被控今年2月20日開車，經台南安南區怡安路2段時，與黃姓機車騎士發生行車糾紛，待2車停妥路旁，涉徒手毆打黃頭部致傷，一審認他犯傷害罪判4月，檢辯均上訴，二審認黃既有配戴安全帽以保護其頭部，則在無任何劇烈毆擊情況下，是否確因其行為成傷有疑，改判無罪。

孔不諱言有徒手拍打黃戴著安全帽頭部，但堅詞否認有何傷害犯行。他辯稱，僅有拍黃的安全帽1下，沒有打到人，黃也沒有怎麼樣。

檢察官上訴僅就原審量刑部分提起上訴，檢方以孔否認犯行，且未與黃達成調解等為由，認原審僅對孔量處4月刑度過輕。

二審合議庭指出，黃於警詢時稱：「他是用拳頭往我頭部揮拳，造成我頭部不適」；於原審審理中證稱：「他用手敲我的安全帽」、「頭有點暈，他以空手往我的後腦勺打」。黃就孔以揮拳或敲打方式攻擊其戴安全帽頭部，前後所述已有不一，且僅敘述他因遭孔拍打戴著安全帽頭部而感覺不適，但並未敘及其因此有何傷勢。

合議庭檢視其診斷證明書，記載黃當天下午至醫院急診，經處置後，於同日離院，病名為「頭部外傷併頭皮血腫」。

二審調取黃的病歷影本，記載其主訴為「剛剛在路上被陌生人用拳頭毆打頭部，身上無明顯外傷，現感頭暈」等語，且在急診病歷人體圖上，並未標明何處有傷勢，又放射線部檢查報告內容，均顯示骨頭正常無明顯裂痕。

合議庭指出，事發當下急診病歷人體圖上並未標明，且按壓疼痛等情形，偏向黃主觀敘述，更何況黃於案發當時既有配戴安全帽以保護其頭部，則在無任何劇烈毆擊情況下，黃是否確因孔行為而成傷，尚非無疑。最後，法官認罪證不足，撤銷原判決，改判孔無罪。

孔男被控開車與黃姓機車騎士發生行車糾紛，待2車停妥路旁，涉徒手毆打黃頭部致傷，一審認他犯傷害罪判4月，檢辯均上訴，二審認事證不足，改判無罪。圖／本報資料照
孔男被控開車與黃姓機車騎士發生行車糾紛，待2車停妥路旁，涉徒手毆打黃頭部致傷，一審認他犯傷害罪判4月，檢辯均上訴，二審認事證不足，改判無罪。圖／本報資料照

安全帽 傷害罪 台南

延伸閱讀

國1苗栗公館緩撞車又挨撞 肇事轎車使用輔助駕駛

通緝犯拒捕開車二度輾壓…警受傷坦言「怕殘廢」 法院判關5年半定讞

im.B狂吸金83億元！主嫌曾耀鋒判關13年、女友張淑芬9年半定讞

少女讀高中時遭讀大學鄰居強摸胸部下體...忍了9年才提告 法官給公道

相關新聞

被控徒手拍打騎士安全帽成傷判4月 轎車駕駛二審逆轉無罪

孔姓男子被控今年2月20日開車，經台南安南區怡安路2段時，與黃姓機車騎士發生行車糾紛，待2車停妥路旁，涉徒手毆打黃頭部致...

雲林台19線元長鄉段車禍奪命兩死 2騎士倒地遭輾貨車司機涉肇逃被捕

雲林縣台19線元長鄉段昨清晨發生2人死亡車禍，警方查出林姓貨車司機經過該路段時，疑未注意前方路況，輾過倒臥在地的腳踏車騎...

凌晨載泰籍移工非法工作 他每天抽頭400元…一年撈500萬遭判刑

鄭姓男子涉嫌在台中經營非法人力仲介集團，提供民宅集中容留逾期停留外籍人士，並趁凌晨時以廂型車載運他們從事未經許可的工作，...

遠航客機底價320萬、金門大別墅1160萬 行政執行署台北分署即將拍賣

法務部行政執行署台北分署將於2026年1月6日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，本次拍賣標的鎖定遠東航空公司名下客機、新...

通緝犯拒捕開車二度輾壓…警受傷坦言「怕殘廢」 法院判關5年半定讞

台中市通緝犯卓茂昌去年開車被警方盤查，為躲避查緝竟猛踩油門撞倒邱姓警員後，二度輾壓造成邱腳踝骨折，一審僅依過失傷害罪判刑...

撒冥紙落伍？他北上當街狂撒「大頭照傳單」 受託討債慘挨告

家住高雄的蔡姓男子受託催討債務，今年1月16日下午，駕車北上桃園前往鄧姓債務人住處，將印有鄧某照片及「欠錢還錢」等字眼的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。