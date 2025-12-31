被控徒手拍打騎士安全帽成傷判4月 轎車駕駛二審逆轉無罪

孔姓男子被控今年2月20日開車，經台南安南區怡安路2段時，與黃姓機車騎士發生行車糾紛，待2車停妥路旁，涉徒手毆打黃頭部致傷，一審認他犯傷害罪判4月，檢辯均上訴，二審認黃既有配戴安全帽以保護其頭部，則在無任何劇烈毆擊情況下，是否確因其行為成傷有疑，改判無罪。

孔不諱言有徒手拍打黃戴著安全帽頭部，但堅詞否認有何傷害犯行。他辯稱，僅有拍黃的安全帽1下，沒有打到人，黃也沒有怎麼樣。

檢察官上訴僅就原審量刑部分提起上訴，檢方以孔否認犯行，且未與黃達成調解等為由，認原審僅對孔量處4月刑度過輕。

二審合議庭指出，黃於警詢時稱：「他是用拳頭往我頭部揮拳，造成我頭部不適」；於原審審理中證稱：「他用手敲我的安全帽」、「頭有點暈，他以空手往我的後腦勺打」。黃就孔以揮拳或敲打方式攻擊其戴安全帽頭部，前後所述已有不一，且僅敘述他因遭孔拍打戴著安全帽頭部而感覺不適，但並未敘及其因此有何傷勢。

合議庭檢視其診斷證明書，記載黃當天下午至醫院急診，經處置後，於同日離院，病名為「頭部外傷併頭皮血腫」。

二審調取黃的病歷影本，記載其主訴為「剛剛在路上被陌生人用拳頭毆打頭部，身上無明顯外傷，現感頭暈」等語，且在急診病歷人體圖上，並未標明何處有傷勢，又放射線部檢查報告內容，均顯示骨頭正常無明顯裂痕。