雲林台19線元長鄉段車禍奪命兩死 2騎士倒地遭輾貨車司機涉肇逃被捕

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣台19線元長鄉段昨清晨發生2人死亡車禍，警方查出林姓貨車司機經過該路段時，疑未注意前方路況，輾過倒臥在地的腳踏車騎士李男、機車騎士李女，昨晚將肇事林姓貨車司機拘提到案。雲林地檢署今表示，將依過失致死及肇事逃逸等罪嫌偵辦，詳細肇事原因仍待釐清。

警消昨天獲報，指台19線元長路段南下車道有機車、腳踏車不明原因發生事故，兩名騎士明顯死亡，並有被車輛輾過痕跡，但現場並未發現肇事車輛。經查死者係65歲李姓男子和46歲李姓女子，據了解，李男獨居，常騎車到案發村落，撿拾回收物；李女則是每天清晨騎車前往北港工作，案發處距住家僅約10分鐘車程。

警方隨即調閱周邊監視器及行車記錄器，鎖定一名林姓貨車駕駛，由地檢署檢察官黃書晴指揮偵辦，於昨日晚間將林男拘提到案。據初步調查，林男行經該路段時，疑未注意車前狀況，直接輾過已倒臥在地的兩名騎士，卻未下車查看便離去。全案將依過失致死及肇事逃逸逃罪偵辦。

雲林地檢署指出，在林男行經該路段時，兩名騎士是否已發生相撞事故，倒臥路面時是否已失去生命跡象，仍有待進一步釐清。

雲林縣台19線元長鄉段昨清晨發生2人死亡車禍，警方查出林姓貨車司機經過該路段時，疑未注意前方路況，輾過倒臥在地的腳踏車騎士李男、機車騎士李女。記者陳雅玲／翻攝
