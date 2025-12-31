檢察官吳亞芝洩密詐團律師男友罰俸10月 司改會籲勿樹立寬鬆倫理標準

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

桃園地檢署候補檢察官吳亞芝傳送未公開的書類給律師男友朱一品，懲戒法院判吳女罰俸10個月。民間司法改革基金會今發表聲明直指，吳檢是否涉及在群組中明知律師加入詐團而為鼓勵言行，懲戒法院判決語帶模糊，難昭公信，職務法庭切勿為檢察官樹立寬鬆倫理標準，呼籲此案因積極上訴。

律師鄭鴻威組「軍師團」洩密給詐團共16名律師被訴，其中律師朱一品女友吳亞芝被爆幫忙出謀策畫；提案彈劾的監委表示，吳知悉朱一品等人涉犯洩密、洗錢等罪，卻積極鼓勵朱搶接詐騙集團的案件，有礙社會觀感，違失重大，建請職務法庭予以免職。懲戒法院職務法庭12月26日判吳女罰俸10個月，可上訴。

民間司法改革基金會聲明，針對明確違反偵查不公開、洩漏個資的違失行為，懲戒法院僅處以罰俸「理由單薄」呼籲移送單位積極上訴，切勿輕縱。吳檢察官是否涉及在群組中明知律師加入詐騙集團而為鼓勵言詞，懲戒法院判決語帶模糊，難昭公信。

民間司法改革基金會指出，懲戒法院認定吳檢有懲戒之必要，但話鋒一轉，以吳檢「僅擔任候補檢察官二年餘」、「職務評定均考評為良好」且「僅是思慮不周」，再加上「洩漏之資料並非全文」而情節輕微，僅罰俸十個月，甚至提及洩漏的僅是「未來會公開」（但尚未公開）的起訴書資料，用以淡化違反偵查不公開此種違法刑事訴訟法行為的嚴重性。

民間司法改革基金會直指，懲戒法院認定「被付懲戒人雖曾向朱君表示有打進去詐騙圈子的機會等語，由前後對話可知被付懲戒人主要在對朱君事業決定表達關心及支持」且懲戒法院指舉證上難以完全確認吳檢知情程度，這根本是輕縱與寬容，讓人難以理解。

民間司法改革基金會呼籲，職務法庭判決一方面認定吳檢嚴重損害檢察官聲譽，情節重大，卻又認為達到不適任檢察官的程度，甚至僅需罰俸，嚴以律己，嚴以待人，職務法庭切勿為檢察官樹立寬鬆倫理標準。

桃園地檢署候補檢察官吳亞芝。圖／本報資料照
桃園地檢署候補檢察官吳亞芝。圖／本報資料照
民間司法改革基金會聲明，針對明確違反偵查不公開、洩漏個資的違失行為，懲戒法院僅處以罰俸「理由單薄」呼籲移送單位積極上訴。圖／民間司法改革基金會提供
民間司法改革基金會聲明，針對明確違反偵查不公開、洩漏個資的違失行為，懲戒法院僅處以罰俸「理由單薄」呼籲移送單位積極上訴。圖／民間司法改革基金會提供

司法改革 檢察官 律師 詐團

