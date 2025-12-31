凌晨載泰籍移工非法工作 他每天抽頭400元…一年撈500萬遭判刑

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

鄭姓男子涉嫌在台中經營非法人力仲介集團，提供民宅集中容留逾期停留外籍人士，並趁凌晨時以廂型車載運他們從事未經許可的工作，長期藉此牟利，初估不法獲利破500萬元。移民署北區事務大隊台北市專勤隊去年8月接獲情資，經數月蒐證、跟監，執行兩波掃蕩行動，查獲非法仲介、非法雇主及非法工作外籍人士共43人。鄭男11月21日被台中地方法院依違反就業服務法判有期徒刑4月確定。

台北市專勤隊指出，專案小組採取「以車追人」方式偵蒐，鎖定一輛疑似固定在凌晨載運外籍人士的外廂型車，經多次比對行駛路線與停靠地點，確認為非法仲介集團主要運作工具。

深入追查發現，該集團由鄭男居中主導，負責招攬、管理及派遣非法外籍勞動力，並以名下多處民宅作為集中住宿與管理據點，以規避查緝。

專案小組蒐證完備，趁鄭男凌晨駕車前往容留處所載運外籍人士外出工作之際實施攔查，當場查獲13名逾期停留外籍人士，隨即擴大搜索鄭男名下其他民宅，再查獲24名非法外籍人士，共查獲非法泰國籍移工37人；還抓到其他台籍共犯共5人。

台北市專勤隊表示，鄭男經營的非法人力派遣事業並非首次違法，過去即曾因違反就業服務法相關規定，遭台中市政府勞工局裁罰60萬元，孰料仍持續從事非法仲介行為。經調查，鄭男向旗下外籍人士按人頭收取每日400元仲介費，估算年不法所得約500萬元。

台北市專勤隊說，鄭男為求派工便利，經常以廂型車違規超載10多名外籍人士，並於深夜及凌晨時段行駛高速公路，已涉及公共安全風險，相關違法情節亦列為偵辦與量刑的重要考量。除刑事責任外，非法雇主與相關違規行為，另由台中市政府勞工局依就業服務法裁處。

移民署重申，非法聘僱外籍人士最重可處75萬元罰鍰；非法仲介外籍人士工作，最高可處50萬元罰鍰；若以營利為目的，並可能面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。

移民署強調，將持續強化溯源查緝，深入追查幕後非法雇主及仲介網絡，以維護勞動秩序與社會治安；另呼籲逾期停居留外籍人士主動到案，依法得減輕處罰。

移民署台北市專勤隊查獲鄭姓男子為首的非法仲介集團。記者翁至成／翻攝
