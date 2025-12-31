快訊

遠航客機底價320萬、金門大別墅1160萬 行政執行署台北分署即將拍賣

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署台北分署將於2026年1月6日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，本次拍賣標的鎖定遠東航空公司名下客機、新北市烏來區底價1億元土地、金門縣獨棟透天別墅以及雙北多筆優質不動產與生醫公司的股票。

台北分署今天說，拍賣會最受矚目的標的是國內航空業龍頭遠航名下的MD-83型客機（編號B-28007），該架航空器將進行第3次拍賣，底價降至320萬元，拍定後將依現況點交，對於有意收藏實體飛機或拆解利用零件的業者而言，極具吸引力。

不動產標的中，金額最高者為新北市烏來區小寮段22地號土地，底價達1億元，使用分區為保安保護區，採現況點交，將進行第3次拍賣。

另一亮點為位於金門縣金城鎮環島西路一段的集村農舍，該標的為三樓透天厝，格局包含客廳、廚房及多間臥室與衛浴，現為空屋，拍定後予以點交，本次為第3次拍賣，建物連同未辦保存登記部分及合併拍賣的9筆土地，合計底價僅 1160萬元。

此外，不動產部分另有台北市文山區公訓段三小段125地號土地，底價4520萬元，採不點交方式進行第2次拍賣；新店區蘭溪段兩筆土地底價分別為60萬元及70萬元；坪林區新昇段兩筆持分土地底價分別為12萬元及10萬5000元，均為第1次拍賣。

台北分署還說，動產部分這次將拍賣「璽宇飛馬生醫股份有限公司」股份6000股，此為第1次拍賣。

金門縣金城鎮環島西路一段的三樓透天厝。圖/台北分署提供
金門縣金城鎮環島西路一段的三樓透天厝。圖/台北分署提供
遠航名下的MD-83型客機（編號B-28007）。圖/台北分署提供
遠航名下的MD-83型客機（編號B-28007）。圖/台北分署提供

