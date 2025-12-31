快訊

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

通緝犯拒捕開車二度輾壓…警受傷坦言「怕殘廢」 法院判關5年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市通緝犯卓茂昌去年開車被警方盤查，為躲避查緝竟猛踩油門撞倒邱姓警員後，二度輾壓造成邱腳踝骨折，一審僅依過失傷害罪判刑1年6月，二審改依殺人未遂罪判5年6月徒刑，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

卓茂昌2024年2月17日凌晨近4時，駕車接送女友到超商買宵夜，女友進入便利商店後，他將車輛停在紅線等候；邱姓、范姓警員發現違規停車，上前盤查，卓打開車窗報身分證字號，警方輸入警用行動電腦察覺是通緝犯，當場要求卓下車。

卓茂昌立即關上車窗，邱為阻止他駕車離開，持槍站在左側車頭前方，未料卓先倒車，再猛踩油門、高速將邱撞倒在地，並二度輾壓邱後迅速逃逸，導致邱腳踝骨折、四肢多處擦挫傷，送醫急救。

警方同年3月1日晚間9時許，在桃園將卓茂昌逮捕，並搜得海洛因、安非他命、大麻等毒品。檢方以卓加速駕駛迴轉後將邱撞倒，以左側前輪、後輪2度輾壓邱，依殺人未遂罪嫌起訴。

一審勘驗監視器認為卓非直接故意衝撞邱，難認有殺人故意，應為過失，僅依妨害公務、過失傷害等罪，各判8月、11月徒刑，應執行1年6月徒刑。

二審審理時，卓辯稱自己被通緝才想跑，後退撞到車後才轉而想從前方縫隙逃，這時聽到槍聲受驚嚇，未注意到有撞到人，是不小心撞到的。邱則證稱，看見卓手摸排檔桿，就知道對方要衝撞他，且卓油門踩到底迴轉直接衝撞，自己來不及躲開就遭輾下肢，更直言很恐懼，當下意識清楚「很怕我因此就殘廢」，也怕有生命危險。

二審再次勘驗錄影畫面，見邱站在卓的車前，卓為逃跑仍執意加足油門衝撞、輾壓，足見他主觀上除妨害公務，並有容任邱死亡結果的「間接故意」，不採信卓辯詞，但考量卓賠償邱25萬元調解，依殺人未遂罪判卓5年6月徒刑。最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

警察示意圖。圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
