撒冥紙落伍？他北上當街狂撒「大頭照傳單」 受託討債慘挨告
家住高雄的蔡姓男子受託催討債務，今年1月16日下午，駕車北上桃園前往鄧姓債務人住處，將印有鄧某照片及「欠錢還錢」等字眼的傳單撒滿鄧某住處巷道。雖然蔡男自認「伸張正義」，但行為已涉及非法利用他人個資，桃園地檢署依違反個人資料保護法起訴。
起訴指出，蔡男因受不明人士委託向鄧姓男子討債，於2025年1月16日下午4時45分，千里迢迢駕車北上抵達鄧男位於桃園市平鎮區住處，蔡並未直接登門拜訪，而是將討債傳單，如天女散花的方式，灑在鄧某巷內住處的公眾道路上。
傳單內容不僅印有鄧某個人照片，還明白地寫著「鄧○○，欠錢還錢，天經地義」、「請快出面債主們在等您」、「沒欠多少，快點面對」鄧某返家時，發現家門前滿地都是自己的照片與財務狀況的傳單，感到隱私受損，立即報警處理，平鎮警方當場扣得2張傳單並調閱監視器將蔡男追查到案。
蔡男在警詢及偵訊中，對自己撒傳單的行為坦承不諱，辯稱一切都是為了討債；檢方調查認為，鄧某雖然坦承確實有欠債，但蔡男將含有他人照片、財務情況等足以識別的個人資料，散布於公眾通行道路，已逾越蒐集目的的必要範圍。
由於鄧某也提告蔡男涉嫌加重誹謗與恐嚇安全，但檢方認為傳單內容僅陳述債務事實，未見恐嚇生命財產等字眼，因此這兩項罪名不成立，而蔡男非法利用個資的行為明確，依違反個人資料保護法第20條第1項與第41條第1項非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪起訴。
