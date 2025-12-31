不滿噪音奪命釀悲劇 嘉義槍殺案附帶民事判賠271萬

去年8月間嘉義縣中埔鄉余姓男子因不滿鄰居長期夜間噪音，涉嫌持土製長槍朝正在自家廚房洗手的鄰婦射擊致死。法院日前就刑事附帶民事賠償部分宣判，判決余男須賠償死者家屬喪葬費及精神慰撫金，共計271萬900元，可上訴。

判決指出，案件發生於去年8月19日下午3時許，余男持具有殺傷力的土製長槍，朝站在廚房洗手檯前的殷婦上半身開槍，子彈擊中右上胸，造成胸部穿透性霰彈槍傷，殷婦送醫後不治。刑事部分已由國民法官法庭認定構成殺人罪，判處有期徒刑13年，褫奪公權8年。

民事部分，家屬提起刑事附帶民事訴訟，主張已支出喪葬費用21萬900元，並請求600萬元精神慰撫金。法院審理時，余男對喪葬費用不爭執，但認為事發係因長期發出噪音，且家屬與殷婦並未長久共同居住，請求精神慰撫金應低於100萬元。