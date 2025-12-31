快訊

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

大車闖紅燈撞癱騎士下輩子得靠鼻胃管 法官嘆：車禍成我國嚴重問題

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子開曳引車闖紅燈撞上綠燈起步的陳姓機車騎士，釀陳頭部重創、左腳截肢，臥床意識不清，得靠鼻胃管灌食維生，陳犯後還狡辯否認，但路口監視器明確；法院直言，我國重大交通事故頻傳已成嚴重社會問題，依過失傷害致人重傷罪判陳1年2月，可上訴。

檢警調查，陳男2024年7月18日開營業貨運曳引車，下午3點多行經北屯區環中路、崇德路口，竟冒然闖紅燈當場撞上陳姓機車騎士，陳連人帶車地當場昏迷，更因強烈撞擊造成顱骨及顏面骨折、腦部受損，左腳截肢。

陳姓騎士緊急送醫雖撿回一命，但仍意識不清、無法言語，不能自行移動且需靠鼻胃管灌食，日常生活全需他人照顧，而達到重傷程度。

檢方訊時，陳男矢口否認犯行，辯稱他的行向號誌是綠燈，到路口一半時就就從黃變紅燈，他本想減速又怕會停在中間阻塞交通，還說有看左右沒車才繼續開。

現場目擊民眾證稱，陳男闖紅燈沒減速，也未注意到陳姓騎士才發生車禍，現場路口監視器也拍下當時畫面，另車禍鑑定也指出，陳男闖紅燈是肇事原因，陳姓騎士則無肇因。

檢方偵結依過失重傷害罪嫌起訴陳，並請法院審酌他造成陳姓騎士重傷，日後生活須仰賴他人，對被害人、家屬造成巨大難以回復影響，且陳犯後否認、未達成調解，請求從重量刑。

台中地院指出，陳男犯後向到警方表明為肇事人，符合自首要件依法減刑，但審酌我國重大交通事故頻傳，交通事故傷亡率居高不下，危及國民生命安全，也造成社會成本支出及經濟損失，直言「已成為我國嚴重的社會問題。」

中院說，雖因我國地窄人稠，行駛道路上的機車、汽車眾多，有時難免會因車流眾多、路況複雜而不慎發生車禍，但「紅燈停、綠燈行」是為最基本的交通守則，闖紅燈肇事者，過失程度自屬重大。

中院也說，陳開營業用曳引車，車體龐大，若發生車禍事故，造成風險遠高於其他車輛，根據監視器當時陳姓騎士綠燈起步，路口筆直陳男可注意前方已轉黃燈，卻仍闖紅燈通過，依過失傷害致人重傷罪判他1年2月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

闖紅燈 交通事故 車禍

延伸閱讀

蘆竹機車闖紅燈橫切車陣遭撞飛！男騎士左腿骨折送醫

他站在馬路中央...下一秒衝入誠品南西店 遭警上銬壓制狂喊：我腳抽筋

影／高雄轎車闖紅燈猛撞綠燈起步機車 4騎士倒地受傷送醫

疑闖紅燈釀禍！ 花蓮南濱路重機撞左轉轎車 騎士傷重不治

相關新聞

1219隨機殺人案後男貼文「爽！這是開始而已」 恐嚇公眾罪起訴求重刑

1219台北市捷運台北車站、中山南西商圈攻擊事件，林姓男子當晚涉在臉書留言「爽！這是開始而已」利用網路散布鼓譟他人使用利...

撒冥紙落伍？他北上當街狂撒「大頭照傳單」 受託討債慘挨告

家住高雄的蔡姓男子受託催討債務，今年1月16日下午，駕車北上桃園前往鄧姓債務人住處，將印有鄧某照片及「欠錢還錢」等字眼的...

拿掃帚把兒子打到遍體麟傷 台南失控母親判拘役不得易科罰金

蔡姓母親因故情緒失控持掃把毆打就讀國小兒子，致兒子頭部、顏面與頸部擦挫傷，胸部、背部與四肢挫傷，經通報家暴傷害案件被訴，...

凌晨載泰籍移工非法工作 他每天抽頭400元…一年撈500萬遭判刑

鄭姓男子涉嫌在台中經營非法人力仲介集團，提供民宅集中容留逾期停留外籍人士，並趁凌晨時以廂型車載運他們從事未經許可的工作，...

遠航客機底價320萬、金門大別墅1160萬 行政執行署台北分署即將拍賣

法務部行政執行署台北分署將於2026年1月6日下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，本次拍賣標的鎖定遠東航空公司名下客機、新...

通緝犯拒捕開車二度輾壓…警受傷坦言「怕殘廢」 法院判關5年半定讞

台中市通緝犯卓茂昌去年開車被警方盤查，為躲避查緝竟猛踩油門撞倒邱姓警員後，二度輾壓造成邱腳踝骨折，一審僅依過失傷害罪判刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。