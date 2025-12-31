大車闖紅燈撞癱騎士下輩子得靠鼻胃管 法官嘆：車禍成我國嚴重問題

台中陳姓男子開曳引車闖紅燈撞上綠燈起步的陳姓機車騎士，釀陳頭部重創、左腳截肢，臥床意識不清，得靠鼻胃管灌食維生，陳犯後還狡辯否認，但路口監視器明確；法院直言，我國重大交通事故頻傳已成嚴重社會問題，依過失傷害致人重傷罪判陳1年2月，可上訴。

檢警調查，陳男2024年7月18日開營業貨運曳引車，下午3點多行經北屯區環中路、崇德路口，竟冒然闖紅燈當場撞上陳姓機車騎士，陳連人帶車地當場昏迷，更因強烈撞擊造成顱骨及顏面骨折、腦部受損，左腳截肢。

陳姓騎士緊急送醫雖撿回一命，但仍意識不清、無法言語，不能自行移動且需靠鼻胃管灌食，日常生活全需他人照顧，而達到重傷程度。

檢方訊時，陳男矢口否認犯行，辯稱他的行向號誌是綠燈，到路口一半時就就從黃變紅燈，他本想減速又怕會停在中間阻塞交通，還說有看左右沒車才繼續開。

現場目擊民眾證稱，陳男闖紅燈沒減速，也未注意到陳姓騎士才發生車禍，現場路口監視器也拍下當時畫面，另車禍鑑定也指出，陳男闖紅燈是肇事原因，陳姓騎士則無肇因。

檢方偵結依過失重傷害罪嫌起訴陳，並請法院審酌他造成陳姓騎士重傷，日後生活須仰賴他人，對被害人、家屬造成巨大難以回復影響，且陳犯後否認、未達成調解，請求從重量刑。

台中地院指出，陳男犯後向到警方表明為肇事人，符合自首要件依法減刑，但審酌我國重大交通事故頻傳，交通事故傷亡率居高不下，危及國民生命安全，也造成社會成本支出及經濟損失，直言「已成為我國嚴重的社會問題。」

中院說，雖因我國地窄人稠，行駛道路上的機車、汽車眾多，有時難免會因車流眾多、路況複雜而不慎發生車禍，但「紅燈停、綠燈行」是為最基本的交通守則，闖紅燈肇事者，過失程度自屬重大。