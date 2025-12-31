GBT嘎嘣脆五花爆加盟糾紛 加盟攤主險賠23萬給總部

餐飲品牌「GBT嘎嘣脆五花」爆加盟糾紛，楊姓女加盟攤商因照顧家人，導致每月營業時數低於合約規定，而遭總部提告求償懲罰性違約金23萬元，法官審理後認為總部求償金額太高、不合理，因此判加盟攤商僅需賠償6萬元，全案定讞。

判決書指出，楊姓女子於2023年10月與鴻禧人力資源有限公司簽訂雲端加盟契約，在汐止經營加盟店，合約明訂每月營業時數需達180小時，否則視為重大違約，然而楊女自2024年2月起，因家庭因素導致單月營業時數僅剩20至40小時不等，便遭鴻禧公司不滿，以違約為由，向楊女求償23萬元違約金。

一審法庭考量楊女並非完全未營業，將違約金酌減為6萬元，但鴻禧公司不服提起上訴，主張楊女違約導致他們「GBT嘎嘣脆五花」的供應鏈運作受干擾，並造成總部人力成本、廠房租金、部落客行銷費用及預期營業利益等損失，總計高達53萬餘元，因此堅持求償23萬元。

高雄地院法官審理時指出，該違約金性質屬「懲罰性違約金」，法官得依職權核減，但檢視鴻禧公司提出的損失明細，發現多處不合理，首先總部員工薪資與廠房租金，本就是業者經營事業應自行負擔的固有成本，不能因為加盟主違約就要求分攤。關於行銷費用，合約已約定行銷規畫由總部負擔，且雲端廚房不對外開放，單一店家時數不足對品牌形象影響有限。