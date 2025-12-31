快訊

拿掃帚把兒子打到遍體麟傷 台南失控母親判拘役不得易科罰金

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蔡姓母親因故情緒失控持掃把毆打就讀國小兒子，致兒子頭部、顏面與頸部擦挫傷，胸部、背部與四肢挫傷，經通報家暴傷害案件被訴，蔡母坦承施暴，台南地院認她犯成年人故意對兒童犯傷害罪處拘役30日，而她所犯之罪不得易科罰金，但得依聲請易服社會勞動。

事發後，兒子送醫時，經醫護人員發現他受有頭部外傷、顏面與頸部擦挫傷、胸部、背部與四肢挫傷，認為案情並不單純，懷疑他遭施暴而通報，社政單位及警方等介入調查。案經市府告訴台南地檢署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。

蔡母於警詢坦承不諱，與兒子證述大致相符，且有醫院診斷證明書、受理家庭暴力事件驗傷診斷書、兒子傷勢翻拍照片及現場照片等證據，事證明確。

台南地院審酌，蔡母為成年人，與兒子為至親，竟不知控制自我情緒，失控而犯案，致兒子受傷，足認她未能尊重他人身體法益，而應予責難，兼衡她犯罪動機與目的、犯罪手段等一切情況，依法量處其刑。

法官指出，兒童及少年福利與權益保障法中成年人故意對少年犯罪加重規定，屬刑法分則加重性質，依刑法傷害罪經加重後法定刑最重本刑為有期徒刑7年6月，已非得易科罰金之罪，蔡母所犯傷害被害人之罪不得易科罰金，但得依相關規定，聲請易服社會勞動。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台南地院指出，蔡母為成年人，與兒子為至親，竟不知控制自我情緒，失控而犯案，致兒子受傷，認她犯成年人故意對兒童犯傷害罪處拘役30日。圖／本報資料照
台南地院指出，蔡母為成年人，與兒子為至親，竟不知控制自我情緒，失控而犯案，致兒子受傷，認她犯成年人故意對兒童犯傷害罪處拘役30日。圖／本報資料照

