三中案仍無罪！馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

充電就有怪聲！iPhone 17 Pro喇叭傳災情 像「老舊收音機」

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

台中地院主動撤銷殺人犯科技監控 態度大轉彎…更裁繼續戴電子腳環

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中洪姓板模工遇上門討債失控12刀刺死高姓男子，台中地院一審依殺人罪判他8年6月後卻主動撤銷洪電子腳環科技監控，檢察官抗告直言「實在令人費解」，台中高分院二審也以理由不備撤銷發回；中院同一合議庭態度180度轉彎，更裁洪繼續接受電子腳環等科技監控，仍可抗告。

全案源於，洪男（32歲）與大19歲的李姓女子去年9月分手，李認為洪應還她送的10多萬元及金飾，就找鄭姓男子出面討債。鄭9月23日找高男陪同，一早到洪霧峰區住處，雙方衝突下洪拿料理刀揮砍、刺擊，釀高傷重死亡，鄭大出血送醫搶救撿回1命。

台中地院一審國民法庭審酌，洪有殺人不確定故意，但符合自首、防衛過當，均予以減刑，今年11月13日依殺人、殺人未遂2罪判他8年6月；因洪先前於5月8日已獲得中院20萬元交保，並限制住居、出境出海，同時接受電子腳環、居家讀取器等科技設備監控8月。

未料中院宣判後，隨即於12月1日起撤銷洪的科技監控；檢察官不服抗告，主張洪遭判8年6月重刑，終局定罪可能性高，其畏罪逃亡可能性跟著提高，法院應斟酌原本強制處分強度是否足夠，一審捨此不為，竟主動撤銷洪男交保後的科技監控，直言「實令人費解其考量為何？」

檢方還說，一審僅寥寥數字交代，命具保即可擔保洪到庭，全無實質論述何以不繼續命洪科技監控的內容，一審裁定顯有理由不備瑕疵，主張撤銷。

台中高分院二審查，一審11月13日訊問時，洪及辯護人對於是否延長科技監控，均表示「沒有意見」，而洪犯殺人罪判8年6月，一審就其人權保障、公共利益衡，都沒具體說明，理由難認完備，認為檢察官抗告有理由，撤銷原裁定發回。

中院同一合議庭12月26日再開庭訊問洪，其表示目前有正當工作，請求不施以科技監控，但合議庭說，實務上不乏被告交保、限居仍不顧國內親人、財產而潛逃案例，且已依殺人罪判洪8年6月，刑度非輕，這次改認為他有接受適當的科技設備監控必要。

中院也審酌，洪限居在高雄六龜是較偏遠山區，為減少訊號不良而頻繁告警通報，而有弱化監控人員警覺，更裁命他於限制出境、出海期間內接受科技監控設備。

洪男殺人遭判8年6月，中院竟主動幫他撤銷科技監控，經台中高分院發回後，中院更裁洪繼續戴電子腳環等科技監控。圖／報系資料照
