1219隨機殺人案後男貼文「爽！這是開始而已」 恐嚇公眾罪起訴求重刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

1219台北市捷運台北車站、中山南西商圈攻擊事件，林姓男子當晚涉在臉書留言「爽！這是開始而已」利用網路散布鼓譟他人使用利刃犯罪，並營造恐攻氛圍，台北地檢署本月26日獲報、29日拘提林男到案，今迅速偵結，依恐嚇公眾等罪嫌起訴，建請從重量刑。

起訴指出，40歲林姓男子在12月19日晚間，明知台北市捷運台北車站及中山區南西商圈有1219案凶嫌丟擲煙霧彈製造恐慌，並持刀進行無差別攻擊，致多人死傷，嚴重破壞社會治安，社會大眾均惶恐不安，涉在當天晚上10時許，在臉書其他用戶張貼「中山丟煙霧彈砍人」公開影片下方留言區發布「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦！」、「＃這只是開始 ＃你們選民投的政府自己記得扛傷害」等言論，煽惑他人以利刃行兇，並以加害他人生命、身體的言論，恫嚇社會大眾及瀏覽該篇貼文之臉書用戶，致生危害於安全。

北檢12月26日獲報後，旋即指派「防範危害公眾攻擊應變小組」成員劉星汝檢察官指揮台北市刑警大隊偵辦，29日拘提林男到案，釐清案情後今偵結，依刑法恐嚇公眾、以文字煽惑他人犯罪及恐嚇危害安全等罪嫌，起訴林男。

檢方痛批，林男是具成熟智識的成年人，竟於重大治安事件發生後，僅為求個人關注及宣洩個人情緒，無視他人的苦難，而使用網路散布鼓譟他人使用利刃犯罪、並以「只是剛開始」等言論營造恐攻氛圍，擴大社會大眾惶恐不安的情緒，造成人心惶惶，更易使見聞其言論者群起效尤而致社會動盪不安，其行為所生損害重大，請從重量刑，以示警懲。

北檢強調，對於任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全之行為，將依法嚴查速辦，守護民眾安全與維護社會秩序。

1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市26日高強度演練。記者許正宏／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市26日高強度演練。記者許正宏／攝影

恐嚇 北市 不安

