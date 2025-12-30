聽新聞
新光三越氣爆案／案發時現場13包商 無1人監工

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中報導

新光三越中港店12樓裝修時，工人挖斷管線外洩，估計外洩瓦斯高達157.5立方公尺，最終遇熱引爆。圖／消防提供
新光三越中港店12樓裝修時，工人挖斷管線外洩，估計外洩瓦斯高達157.5立方公尺，最終遇熱引爆。圖／消防提供
新光三越台中中港店未申請室內裝修許可就動工，台中市勞檢處表示，案發處當時有十三個包商，卻「一個監工都沒有」，業主未盡承攬管理責任。台中市都發局說，已依法開罰，盼業者記取教訓；今年五月起，全市一定規模以上餐廳裝修時，都應強制揭露施工資訊。

台中市勞檢處長邱怡川指出，該裝修工程有十三個包商，照理說每個包商都要有監工，但此案「一個監工都沒有」，也缺少統合管理包，少了「總監工」統籌指派，工人各做各的，顯然業主沒有負起承攬管理責任，依職安法開罰。

邱怡川也說，職安法已修法通過，新增一定規模的工程，業主在施工前必須要有「風險評估」，要求業主負擔承攬管理責任。

台中市都發局表示，當時依法開罰新光三越公司，並勒令停用二百多天，復業過程依高於法令的標準要求。

資深營建業者分析，營建工程是由承攬的營造廠負責，施工前要做安全評估計畫，甚至每天開工前都要開會，「從物料進場時程、堆放到工作區域畫分、工人動線等，都必須管控，馬虎不得」；反觀裝修等雜項工程，直接由業主發包，沒有「總監工」統籌，業主若沒營建背景，「監工」頂多看工地整潔，「群龍無首」易發生工安問題。

中山醫學大學職業安全衛生系副教授顏慶堂說，台灣雇主對職災、工安事故常僥倖以對，職安法即使修法提高罰則至一五○萬元，和違反食安法最高罰二億元，嚇阻力差距仍大；多數改裝工程隱私性高，如未申請，主管機關未必知道，可設置檢舉獎金，解決稽查人力不足，督促業者確實申報，而不是等災害發生再檢討。

