新光三越氣爆案／「營運需求」 未經許可命廠商施工

聯合報／ 記者曾健祐余采瀅／台中報導

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死38傷。圖／報系資料照
新光三越台中中港店氣爆釀五死，震驚全國。檢方查出，新光三越為達成「營運需求」，十二樓美食街裝修前未申請裝修許可就命廠商施工，連樓層有無瓦斯總開關、關閉與否、現場由誰指揮等，相關人員都不清楚，前後四項人為疏失層層堆疊，造成嚴重意外。

檢方查出，中港店施工前未向台中市都發局申請室內裝修許可，也未申報施工中消防防護計畫，施工時拆掉瓦斯漏氣檢知器卻無替代防護，也未確認關閉十二樓二處瓦斯總開關，最後工人拆除隔間牆時扯斷天花板內部瓦斯管線，終釀外洩引爆。

檢方偵訊時，中港店長許宜敬知悉工程未申請裝修許可、沒提報消防防護計畫，供稱「有時間差」才耽擱；總店滑姓副理表示「總公司為達成『營運需求』而在未申請室內裝修許可下，就命廠商進場施工。」總店吳姓課員說，他首次承辦美食街改裝案，不知工地誰指揮監督，曾提醒注意瓦斯管線安全，卻不清楚現場誰掌控。

中港店謝姓組長兼防火管理人表示，欣中天然氣公司依程序拆瓦斯表，他憑「自身感覺」認為欣中本於專業，應要關閉十二樓瓦斯總開關。

中港店電機組李姓班長稱，他不清楚十二樓瓦斯是否有總開關，且欣中拆瓦斯表後，「應該」要處理好所有瓦斯安全問題，也不知拆除瓦斯檢知器後，現場如何確認瓦斯外洩。

欣中公司證稱，十二樓有十三個瓦斯表，中港店僅申請拆除十一個，也沒申請關閉總開關，因此幹管、支管仍有供氣，經監測推估二月十三日上午十一時卅三分瓦斯蓄積遇氣爆。

檢方也查出，李姓工人曾被交代拆除隔間，但他當天開怪手卻破壞天花板，連帶扯下內部的瓦斯管線，還使用一字型鑽頭要截斷瓦斯管以利清運。

檢方表示，新光三越主管、員工及現場施工人員，事前未確實掌握天然氣開關、管線狀況，事故並非偶發，而是層層管理失當、疏忽造成。

