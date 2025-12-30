聽新聞
氣爆5死 新光三越法人與12人起訴

聯合報／ 記者曾健祐余采瀅林海／連線報導

新光三越台中中港店<a href='/search/tagging/2/氣爆' rel='氣爆' data-rel='/2/103535' class='tag'><strong>氣爆</strong></a>案釀五死卅五傷，當時爆炸威力驚人，樓層外牆遭炸穿。本報資料照片
新光三越台中中港店氣爆案釀五死卅五傷，當時爆炸威力驚人，樓層外牆遭炸穿。本報資料照片

新光三越台中中港店十二樓美食街今年二月裝修時氣爆釀五死卅五傷，成國內史上最嚴重百貨公安事故。台中地檢署查出業者未申請裝修許可，也未確實關閉施工樓層瓦斯開關，在工人挖斷瓦斯管線後，氣體逸漏蓄積遇熱瞬間炸開，「安全審查機制全面失靈」；昨依過失致死等起訴新光三越總公司一名法人與中港店長、裝修業者等十二人。

新光三越表示，對死傷者與家屬致誠摯歉意，針對檢方起訴，公司尊重且重視，將徵詢法律團隊意見，全力配合後續司法程序，並強化勞安措施，就全台據點安全總體檢。

氣爆發生在今年二月十三日近午，百貨外牆被炸破，鋼板、建材散落在台灣大道上，威力驚人，連三百公尺外辦公的台中市長盧秀燕都感受到。

起訴指出，中港店改裝工程未申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫就進場施工，現場拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施，施工前未確實關閉十二樓兩處瓦斯總開關及分歧開關，導致瓦斯主幹管遭扯落破損後外洩，氣體蓄積達爆炸濃度，遇熱源引發氣爆。

檢方查出，中港店長許宜敬二○二四年十一月十一日簽辦「中港店二○二五春季改裝案」，今年二月九日閉館後施工，總公司店舖開發部滑姓副理、吳姓課員是工程承辦人，其餘中港店莊姓經理、呂姓電機組長、李姓電機組班長及謝姓組長兼防火管理人，同樣負責工地作業。

檢方在美食街氣爆現場發現遭怪手撞擊扯落的瓦斯管，鑑定確認為<a href='/search/tagging/2/瓦斯外洩' rel='瓦斯外洩' data-rel='/2/166593' class='tag'><strong>瓦斯外洩</strong></a>主因。圖／台中地檢署提供
檢方在美食街氣爆現場發現遭怪手撞擊扯落的瓦斯管，鑑定確認為瓦斯外洩主因。圖／台中地檢署提供

事故當天在十二樓美食街施工的李姓工人，開怪手不慎扯落天花板內瓦斯主幹管、分歧管，短短卅五分鐘估計有一五七點五立方公尺瓦斯外洩，另名工人使用電動電纜剪時，因作動火花引燃。檢方在現場查到斷裂的瓦斯幹管，也尋獲因氣爆被卡在天花板的電動剪。

檢方認為，新光三越總公司事業遍及全台，中港店又是國內百貨產業規模最大、客流最密集，且營業額最高的據點，應以最高標準落實公共安全，卻罔顧消費者、員工安全，依過失致死、職業安全衛生法，起訴新光三越七名員工、裝修包商五人，及新光三越總公司法人。

新光三越氣爆 工安 氣爆 公司法 過失致死 天花板 職業安全 瓦斯外洩 盧秀燕

