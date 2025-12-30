快訊

太子集團洗錢案…李添在台第2女特助當人頭購超跑 涉洗錢30萬交保

男子北車莫名咆哮、揚言「要去中山站」引發恐慌 北檢聲請羈押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北車站連通道30日下午疑發生恐嚇襲擊事件。男子陳璿在台鐵閘門口處，不明原因情緒激動，大聲咆哮，還在連通道狂奔，嚇壞捷運站務人員，趕緊噴辣椒水制止，警方也到場壓制，詢後移送台北地檢署複訊，檢方訊後依妨害秩序、恐嚇危害安全等罪聲請羈押。

據調查，陳璿在台鐵閘門口內大聲咆哮，更在連通道狂奔給保全追，嘴裡不斷大喊自己「要去中山站」，捷運站務人員獲報，趕緊對陳男噴灑辣椒水，刺鼻的氣味也影響到附近民眾。

事發不久，有網友在Threads上PO出一段影片，表示看到B2有人一直在狂咳，也有網友提醒民眾，因為味道非常嗆，暫時不要前往事發地點，由於距離1219隨機攻擊事件還沒有很久，讓不少民眾還是感到不安。

男子陳璿在台鐵閘門口處大聲咆哮，不斷揚言「要去中山站」，恐嚇公眾安全，被檢方聲押。
男子陳璿在台鐵閘門口處大聲咆哮，不斷揚言「要去中山站」，恐嚇公眾安全，被檢方聲押。

辣椒水 恐嚇

延伸閱讀

北車男客情緒失控按火災鈴咆哮 鐵警帶回偵辦

曹西平遺體暫冰存 新北檢：家屬複驗確認授權後再發還

影／男「徹夜喝到清晨」北車旁沿途亂砸 醉倒公寓地下室狼狽送辦

中壢男半夜朝派出所空地丟汽油彈 警火速逮人建請羈押

相關新聞

疑棄保潛逃？三灣前鄉長温志強一審重判499年 苗栗地院：汲取經驗精進

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強被控涉犯貪汙等罪134件，一罪一罰累加刑期達499年2個月，沒有限制出境、科技設備監控，疑棄保潛...

男子北車莫名咆哮、揚言「要去中山站」引發恐慌 北檢聲請羈押

台北車站連通道30日下午疑發生恐嚇襲擊事件。男子陳璿在台鐵閘門口處，不明原因情緒激動，大聲咆哮，還在連通道狂奔，嚇壞捷運...

新光三越氣爆案起訴13人 內部裝修亂象曝光：13包商1個監工都沒有

新光三越台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中地檢署今偵結，依過失致死、職安法等起訴台中店長許宜敬、總公司滑姓副...

中央廣播電台官網置換「五星旗」案開庭 吳政勳3人均不認罪

中央廣播電台前網路媒體組工程師吳政勳涉將央廣官網置換五星旗、反攻大陸書籍封面，吳與直屬前組長岳昭莒、海云智慧雲端公司業務...

高院首件國民法官案撤銷發回地院更審 新北院：尊重上級審

新北市三重警分局警員黃瑋震去年7月13日凌晨巡邏時，遭吸食喪屍煙彈的男子黃國維毒駕撞死，新北地方法院國民法官原依刑法妨害...

台中店氣爆意外店長等13人遭起訴 新光三越：全力配合

新光三越台中店今年初發生氣爆意外，新光三越總公司及管理、承攬人員等13人遭起訴。新光三越表示，針對檢方起訴，表達尊重與重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。