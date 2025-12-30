男子北車莫名咆哮、揚言「要去中山站」引發恐慌 北檢聲請羈押
台北車站連通道30日下午疑發生恐嚇襲擊事件。男子陳璿在台鐵閘門口處，不明原因情緒激動，大聲咆哮，還在連通道狂奔，嚇壞捷運站務人員，趕緊噴辣椒水制止，警方也到場壓制，詢後移送台北地檢署複訊，檢方訊後依妨害秩序、恐嚇危害安全等罪聲請羈押。
據調查，陳璿在台鐵閘門口內大聲咆哮，更在連通道狂奔給保全追，嘴裡不斷大喊自己「要去中山站」，捷運站務人員獲報，趕緊對陳男噴灑辣椒水，刺鼻的氣味也影響到附近民眾。
事發不久，有網友在Threads上PO出一段影片，表示看到B2有人一直在狂咳，也有網友提醒民眾，因為味道非常嗆，暫時不要前往事發地點，由於距離1219隨機攻擊事件還沒有很久，讓不少民眾還是感到不安。
