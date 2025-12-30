疑棄保潛逃？三灣前鄉長温志強一審重判499年 苗栗地院：汲取經驗精進

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強被控涉犯貪汙等罪134件，一罪一罰累加刑期達499年2個月，沒有限制出境、科技設備監控，疑棄保潛逃出境。苗栗地方法院今天晚間表示，温案實非常態，院方將汲取經驗精進。

温志強被控2018年至2021年間，收賄1289萬元，一審今年8月19日判決，認温涉犯貪汙等罪134次犯行，分判10個月至10年6個月不等徒刑，一罪一罰累加刑期達499年2個月，温獲100萬元交保，未限制出境，台中高分院日前二審開庭，温未出庭，法官調入出境紀錄，才知温已在今年10月搭機出境香港，疑棄保潛逃，引發社會議論。

苗栗地院沉默1天半，今天晚間8點新聞稿回應，指出温志強審理期間，始終遵期到庭，並有選任辯護人為自己辯護，無任何逃避司法程序之異狀，檢察官亦未曾主張另對温為限制出境出海、科技設備監控等其他強制處分。

審酌温志強已坦承大部分起訴事實、態度尚屬配合等情狀，認起訴移審時所為命具保100萬元，及限制住居之處分，應足以擔保後續審判及執行，故未再為進一步之強制處分。

苗栗地院指出，一審判決後，檢察官與温志強均於法定期間提起上訴，檢察官嗣於今年10月13日提出「上訴補充理由書」，內容敘及「聲請命被告温志接受科技設備監控」，致苗栗地方法院轉送台中高分院，惟是否另為其他強制處分事涉審判核心，宜予尊重。

苗栗地院表示，刑事被告於一審判決後，即斷然捨棄司法救濟機會，鋌而走險逃亡，實非常態，惟如能在不過度侵害人權之情況下，對已具保、限制住居之被告，再輔以限制出境出海、科技設備監控等強制處分，仍有助於降低逃亡之可能性，將汲取經驗，於日後審理類似案件時精進相關作為。