快訊

父住院女兒從未探望…死後秒辦繼承 律師曝父生前做對2事：判定失權

疑棄保潛逃？三灣前鄉長温志強一審重判499年 苗栗地院：汲取經驗精進

共軍無人機空拍台北101？國防部：共機未進24海浬 明顯認知作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

疑棄保潛逃？三灣前鄉長温志強一審重判499年 苗栗地院：汲取經驗精進

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉貪一審遭重判，疑棄保逃往香港，苗栗地方法院今天晚間回應温案實非常態，院方將汲取經驗精進。本報資料照片
苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉貪一審遭重判，疑棄保逃往香港，苗栗地方法院今天晚間回應温案實非常態，院方將汲取經驗精進。本報資料照片

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強被控涉犯貪汙等罪134件，一罪一罰累加刑期達499年2個月，沒有限制出境、科技設備監控，疑棄保潛逃出境。苗栗地方法院今天晚間表示，温案實非常態，院方將汲取經驗精進。

温志強被控2018年至2021年間，收賄1289萬元，一審今年8月19日判決，認温涉犯貪汙等罪134次犯行，分判10個月至10年6個月不等徒刑，一罪一罰累加刑期達499年2個月，温獲100萬元交保，未限制出境，台中高分院日前二審開庭，温未出庭，法官調入出境紀錄，才知温已在今年10月搭機出境香港，疑棄保潛逃，引發社會議論。

苗栗地院沉默1天半，今天晚間8點新聞稿回應，指出温志強審理期間，始終遵期到庭，並有選任辯護人為自己辯護，無任何逃避司法程序之異狀，檢察官亦未曾主張另對温為限制出境出海、科技設備監控等其他強制處分。

審酌温志強已坦承大部分起訴事實、態度尚屬配合等情狀，認起訴移審時所為命具保100萬元，及限制住居之處分，應足以擔保後續審判及執行，故未再為進一步之強制處分。

苗栗地院指出，一審判決後，檢察官與温志強均於法定期間提起上訴，檢察官嗣於今年10月13日提出「上訴補充理由書」，內容敘及「聲請命被告温志接受科技設備監控」，致苗栗地方法院轉送台中高分院，惟是否另為其他強制處分事涉審判核心，宜予尊重。

苗栗地院表示，刑事被告於一審判決後，即斷然捨棄司法救濟機會，鋌而走險逃亡，實非常態，惟如能在不過度侵害人權之情況下，對已具保、限制住居之被告，再輔以限制出境出海、科技設備監控等強制處分，仍有助於降低逃亡之可能性，將汲取經驗，於日後審理類似案件時精進相關作為。

監控 限制出境 檢察官

延伸閱讀

老嫗殺子案改口加工自殺 死者只會「嗯啊」律師辯跨物種也能溝通

im.B狂吸金83億元！主嫌曾耀鋒判關13年、女友張淑芬9年半定讞

少女讀高中時遭讀大學鄰居強摸胸部下體...忍了9年才提告 法官給公道

非首次酒醉扁運將 這次打死人...律師說「犯罪情狀並非重大」要減刑

相關新聞

疑棄保潛逃？三灣前鄉長温志強一審重判499年 苗栗地院：汲取經驗精進

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強被控涉犯貪汙等罪134件，一罪一罰累加刑期達499年2個月，沒有限制出境、科技設備監控，疑棄保潛...

新光三越氣爆案起訴13人 內部裝修亂象曝光：13包商1個監工都沒有

新光三越台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中地檢署今偵結，依過失致死、職安法等起訴台中店長許宜敬、總公司滑姓副...

中央廣播電台官網置換「五星旗」案開庭 吳政勳3人均不認罪

中央廣播電台前網路媒體組工程師吳政勳涉將央廣官網置換五星旗、反攻大陸書籍封面，吳與直屬前組長岳昭莒、海云智慧雲端公司業務...

高院首件國民法官案撤銷發回地院更審 新北院：尊重上級審

新北市三重警分局警員黃瑋震去年7月13日凌晨巡邏時，遭吸食喪屍煙彈的男子黃國維毒駕撞死，新北地方法院國民法官原依刑法妨害...

台中店氣爆意外店長等13人遭起訴 新光三越：全力配合

新光三越台中店今年初發生氣爆意外，新光三越總公司及管理、承攬人員等13人遭起訴。新光三越表示，針對檢方起訴，表達尊重與重...

基隆市府凌晨破門接管東岸商場 NET控違法要國賠2139萬元結果曝光

基隆東岸商場產權爭議多時，原租賃經營管理的主富服裝公司（NET）指控基隆市政府去年2月協同警力切開門鎖強制接管的行為違法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。