新光三越氣爆案起訴13人 內部裝修亂象曝光：13包商1個監工都沒有

新光三越台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中地檢署今偵結，依過失致死、職安法等起訴台中店長許宜敬、總公司滑姓副理等13人。營建業者曝，裝修工程易出現群龍無首；台中市勞工局說，該案13家包商卻「一個監工都沒有」。

勞工局表示，為加強工程承攬管理，職安法修法已預告，一定規模工程，業主在施工前必須要有「風險評估」，負起承攬管理責任。

檢方訊時，許宜敬供稱是「有時間差」才被耽擱申請室內裝修許可，也沒提報施工中消防防護計畫，施工前也沒確認12樓瓦斯供應狀態；總店吳姓課員說，他第一次承辦美食街改裝案，不知工地由誰指揮監督；中港店電機組李姓班長稱， 他不清楚12樓瓦斯是否有總開關 ，且欣中10日拆瓦斯表後，「應該」要處理好所有瓦斯安全問題。

台中市勞檢處長邱怡川指出，新光三越裝修工程共有13個包商，卻沒有專業監工，按理幾個包商就要有幾個監工，但此案「一個監工都沒有」，少了「總監工」統籌指派，顯然業主沒有做到承攬管理責任，勞工局已依職安法開罰。

資深營建業者分析，營建工程是由業者發包給營造廠負責，營造廠此案負責承攬責任，施工前要做安全評估計畫，甚至每天開工前都要開會，確定當天的監工與協調。「雖然各包商工班都有工頭，但包商與包商之間從物料進場時程、工作區域畫分、現場物料堆放到工人動線，甚至是上廁所的路徑，都必須精細管控，處處馬虎不得。」