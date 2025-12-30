快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越氣爆案起訴13人 內部裝修亂象曝光：13包商1個監工都沒有

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

新光三越台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中地檢署今偵結，依過失致死、職安法等起訴台中店長許宜敬、總公司滑姓副理等13人。營建業者曝，裝修工程易出現群龍無首；台中市勞工局說，該案13家包商卻「一個監工都沒有」。

勞工局表示，為加強工程承攬管理，職安法修法已預告，一定規模工程，業主在施工前必須要有「風險評估」，負起承攬管理責任。

檢方訊時，許宜敬供稱是「有時間差」才被耽擱申請室內裝修許可，也沒提報施工中消防防護計畫，施工前也沒確認12樓瓦斯供應狀態；總店吳姓課員說，他第一次承辦美食街改裝案，不知工地由誰指揮監督；中港店電機組李姓班長稱， 他不清楚12樓瓦斯是否有總開關 ，且欣中10日拆瓦斯表後，「應該」要處理好所有瓦斯安全問題。

台中市勞檢處長邱怡川指出，新光三越裝修工程共有13個包商，卻沒有專業監工，按理幾個包商就要有幾個監工，但此案「一個監工都沒有」，少了「總監工」統籌指派，顯然業主沒有做到承攬管理責任，勞工局已依職安法開罰。

資深營建業者分析，營建工程是由業者發包給營造廠負責，營造廠此案負責承攬責任，施工前要做安全評估計畫，甚至每天開工前都要開會，確定當天的監工與協調。「雖然各包商工班都有工頭，但包商與包商之間從物料進場時程、工作區域畫分、現場物料堆放到工人動線，甚至是上廁所的路徑，都必須精細管控，處處馬虎不得。」

營建業者指出，反觀裝修工程等雜項工程，直接由業主發包，大多的業主沒有營建背景，以致於各包商各做各的，也不互相協調，業主「監工」頂多也只能看工地整潔，整個工地「群龍無首」，易發生公安問題。

台中新光三越氣爆案偵結起訴，新光三越再次表達誠摯歉意，以及尊重與重視的立場。圖／本報資料照片
台中新光三越氣爆案偵結起訴，新光三越再次表達誠摯歉意，以及尊重與重視的立場。圖／本報資料照片

勞工局 工地 台中市

延伸閱讀

台中店氣爆意外店長等13人遭起訴 新光三越：全力配合

新光三越「店王」氣爆釀最嚴重百貨公安 檢斥：罔顧消費者員工安全

新光氣爆5死...12樓挖斷管線 35分鐘瓦斯猛洩157.5立方公尺遇熱引爆

總公司「營運需求」凌駕工安？新光三越氣爆挖斷瓦斯管關鍵畫面曝光

相關新聞

新光三越氣爆案起訴13人 內部裝修亂象曝光：13包商1個監工都沒有

新光三越台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中地檢署今偵結，依過失致死、職安法等起訴台中店長許宜敬、總公司滑姓副...

中央廣播電台官網置換「五星旗」案開庭 吳政勳3人均不認罪

中央廣播電台前網路媒體組工程師吳政勳涉將央廣官網置換五星旗、反攻大陸書籍封面，吳與直屬前組長岳昭莒、海云智慧雲端公司業務...

高院首件國民法官案撤銷發回地院更審 新北院：尊重上級審

新北市三重警分局警員黃瑋震去年7月13日凌晨巡邏時，遭吸食喪屍煙彈的男子黃國維毒駕撞死，新北地方法院國民法官原依刑法妨害...

台中店氣爆意外店長等13人遭起訴 新光三越：全力配合

新光三越台中店今年初發生氣爆意外，新光三越總公司及管理、承攬人員等13人遭起訴。新光三越表示，針對檢方起訴，表達尊重與重...

基隆市府凌晨破門接管東岸商場 NET控違法要國賠2139萬元結果曝光

基隆東岸商場產權爭議多時，原租賃經營管理的主富服裝公司（NET）指控基隆市政府去年2月協同警力切開門鎖強制接管的行為違法...

雲林主任檢察官張富鈞科技打詐卓越 獲台灣數位鑑識協會傑出貢獻獎

雲林地方檢察署主任檢察官張富鈞，去年透過科技辦案，成功跨海偵破以印尼峇里島為據點的跨境詐欺機房犯罪集團，昨天榮獲2025...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。