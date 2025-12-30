快訊

中央廣播電台官網置換「五星旗」案開庭 吳政勳3人均不認罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

央廣播電台前網路媒體組工程師吳政勳涉將央廣官網置換五星旗、反攻大陸書籍封面，吳與直屬前組長岳昭莒、海云智慧雲端公司業務處長黃富琳被訴，台北地院今天開庭，3人否認犯罪，法官諭知本案候核辦。

岳昭莒的律師表示，岳並無主觀犯意，客觀上無行為分擔，得知吳政勳等人的行為後有向上級呈報，沒有起訴書所稱縱容、鼓勵的行為；律師說，檢方當初對岳施以科技監控未說明理由，歷次開庭岳都遵期出庭，沒有繼續實施監控的必要。

黃富琳的律師表示，從黃與吳政勳的對話紀錄顯示，吳從未事先與黃討論或謀劃，雖然曾收過吳政勳傳來的檔案，但主要是在評估網站有無其他廠商有能力提供服務、解決問題，並非出於侵害央廣之意，也未造成央廣的損害。

央廣委任律師出庭表示，吳政勳3人皆否認犯行，檢察官已蒐證完備，請法官考量央廣為一級國家關鍵基礎設施卻造成損害巨大，作為量刑參考。

檢察官指控，吳政勳2025年5月入職央廣找黃富琳合作，黃認為創蹟維護央廣官網位置若出缺，海云有機會取代而同意，吳涉嫌將央廣官網最高權限帳號開給黃，讓黃進入後台刪除官網異動電磁紀錄，吳行動前告知直屬組長岳昭莒，但岳未向上級陳報。

檢方說，吳政勳2025年9月11日將官網背景換成「反攻大陸與台灣 中華民國統一的構想與挫折」的書籍封面，18日將版頭換成美國國旗、五星旗，19日、20日三度將官網跳轉至創蹟公司網站的首頁。

吳政勳被約談交保後，10月9日深夜又置換官網日語新聞版網頁，出現簡體中文、連結亂碼及中斷官網訊號，吳還外流央廣官網原始程式碼給黃，黃又轉傳再外流，檢調專案小組10月9日發動搜索、約談3人到案。

檢方認為，央廣是國家關鍵基礎設施，吳政勳等人僅因懷疑央廣官網有中資介入，以反攻大陸、五星旗等圖片置換網頁內容，挑起兩岸對立緊張，對吳政勳具體求刑3年、對岳昭莒求刑2年6月，黃富琳則建請從重量刑。

中央廣播電台官網遭工程師置換為五星旗。(本報資料照片)
中央廣播電台官網遭工程師置換為五星旗。(本報資料照片)

