高院首件國民法官案撤銷發回地院更審 新北院：尊重上級審

新北市三重警分局警員黃瑋震去年7月13日凌晨巡邏時，遭吸食喪屍煙彈的男子黃國維毒駕撞死，新北地方法院國民法官原依刑法妨害公眾往來安全罪與毒駕致死罪，重判黃男18年6月徒刑，台灣高等法院今以一審未向國民法官說明涉犯法條，有重複評價疏失，將全案撤銷、發回新北地院，創下國民法官案件發回地院更審首例。對此，新北地院回應，尊重上級審判決。

新北地院負責國民法官庭的副發言人黃志中庭長表示，全案發回地院後，因為依照國民法官法實行細則，原審無論職業法官或國民法官均須迴避，因此將重新分案，由新的一組職業法官合議庭，同時配合重新抽選出的國民法官，組成全新的國民法官合議庭進行審理。