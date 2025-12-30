快訊

高院首件國民法官案撤銷發回地院更審 新北院：尊重上級審

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重警分局警員黃瑋震去年7月13日凌晨巡邏時，遭吸食喪屍煙彈的男子黃國維毒駕撞死，新北地方法院國民法官原依刑法妨害公眾往來安全罪與毒駕致死罪，重判黃男18年6月徒刑，台灣高等法院今以一審未向國民法官說明涉犯法條，有重複評價疏失，將全案撤銷、發回新北地院，創下國民法官案件發回地院更審首例。對此，新北地院回應，尊重上級審判決。

新北地院負責國民法官庭的副發言人黃志中庭長表示，全案發回地院後，因為依照國民法官法實行細則，原審無論職業法官或國民法官均須迴避，因此將重新分案，由新的一組職業法官合議庭，同時配合重新抽選出的國民法官，組成全新的國民法官合議庭進行審理。

但有法官私下認為，國民法官其實不好找，很多從名冊中被抽選到的民眾，後來都以各種理由拒絕擔任國民法官，還有人曾在密集審理期間退出，再加上檢辯雙方剔除的人選，所以每次的國民法官案件，法院都要準備近一倍的候選國民法官準備替補，堪稱是個大工程，因此希望高院發回更審前能更審慎、嚴謹，以免勞民傷財。

新北市三重警分局警員黃瑋震去年7月凌晨巡邏時，遭吸食喪屍煙彈的男子黃國維（中）毒駕撞死，新北地院國民法官原重判他18年6月徒刑，但高等法院今以重複評價疏失將全案撤銷、發回，創下國民法官案件發回地院更審首例。圖／聯合報系資料照片
新北市三重警分局警員黃瑋震去年7月凌晨巡邏時，遭吸食喪屍煙彈的男子黃國維（中）毒駕撞死，新北地院國民法官原重判他18年6月徒刑，但高等法院今以重複評價疏失將全案撤銷、發回，創下國民法官案件發回地院更審首例。圖／聯合報系資料照片

國民法官 毒駕

