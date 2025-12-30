台中店氣爆意外店長等13人遭起訴 新光三越：全力配合

新光三越台中店今年初發生氣爆意外，新光三越總公司及管理、承攬人員等13人遭起訴。新光三越表示，針對檢方起訴，表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要之司法程序。

新光三越表示，就本事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。

新光三越強調，為進一步確保員工安全，已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確保每位員工能在更加安全的環境中工作，這些措施將作為未來營運的基本承諾，確保無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。

新光三越指出，於事故發生後，立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞，同時，在此基礎上，亦同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。我們將此視為企業永續的重要根本，全面提升自我要求。