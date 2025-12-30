快訊

台中店氣爆意外店長等13人遭起訴 新光三越：全力配合

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

新光三越台中店今年初發生氣爆意外，新光三越總公司及管理、承攬人員等13人遭起訴。新光三越表示，針對檢方起訴，表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要之司法程序。

新光三越表示，就本事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。

新光三越強調，為進一步確保員工安全，已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確保每位員工能在更加安全的環境中工作，這些措施將作為未來營運的基本承諾，確保無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。

新光三越指出，於事故發生後，立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞，同時，在此基礎上，亦同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。我們將此視為企業永續的重要根本，全面提升自我要求。

新光三越表示，深知此次事件對社會各界造成重大衝擊，基於社會大眾、員工、協力廠商、合作夥伴持續的信任與支持，我們必將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。

台中新光三越氣爆案偵結起訴，新光三越再次表達誠摯歉意，以及尊重與重視的立場。圖／本報資料照片
工安 教育訓練 司法

相關新聞

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

藝人曹西平昨晚被發現在三重家中已氣絕多時，他生前因為照顧父親問題，與3名哥哥及1名弟弟決裂，生前也曾放話立好遺囑，遺產只...

新光氣爆5死...12樓挖斷管線 35分鐘瓦斯猛洩157.5立方公尺遇熱引爆

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死38傷，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴新光總公司等13人。檢方查出，中港店12樓...

鋼琴女老師吵架狂潑熱水...前夫睡夢中痛醒裸下身逃命 判5年8月定讞

高雄市尤姓鋼琴女老師3年前與前夫吵架，竟趁前夫坐臥在沙發睡覺時，朝胸部以下潑大量熱水，造成前夫全身超過50％燒燙傷，前夫...

im.B狂吸金83億元！主嫌曾耀鋒判關13年、女友張淑芬9年半定讞

台灣金隆科技公司成立im.B平台涉吸金逾83億元，最高法院今依銀行法非法經營收受存款業務罪判負責人曾耀鋒13年徒刑、女友...

台中店氣爆意外店長等13人遭起訴 新光三越：全力配合

新光三越台中店今年初發生氣爆意外，新光三越總公司及管理、承攬人員等13人遭起訴。新光三越表示，針對檢方起訴，表達尊重與重...

基隆市府凌晨破門接管東岸商場 NET控違法要國賠2139萬元結果曝光

基隆東岸商場產權爭議多時，原租賃經營管理的主富服裝公司（NET）指控基隆市政府去年2月協同警力切開門鎖強制接管的行為違法...

