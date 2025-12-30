快訊

雲林主任檢察官張富鈞科技打詐卓越 獲台灣數位鑑識協會傑出貢獻獎

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地方檢察署主任檢察官張富鈞，去年透過科技辦案，成功跨海偵破以印尼峇里島為據點的跨境詐欺機房犯罪集團，昨天榮獲2025台灣數位鑑識發展協會（ACFD）第3屆傑出貢獻獎，評審團對他在數位鑑識與科技偵查領域的專業表現與卓越貢獻，深表肯定。

雲林主任檢察官張富鈞於去年間任職台中地檢署檢察官期間，指揮偵辦以印尼峇里島為據點的跨境詐欺機房犯罪集團。該集團犯罪手法高度專業化，並結合多層資通訊防護與雲端隱匿技術，偵辦難度甚高。

張富鈞整合檢警調及相關機關量能，規畫周延的科技偵查策略，針對大量扣案行動裝置進行數位鑑識分析，成功破解詐欺集團所設的防護設備，並掌握關鍵雲端證據。縝密蒐證後將61名被告聲請羈押禁見，並以組織犯罪防制條例、加重詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，將102名被告起訴，瓦解該跨境詐欺犯罪組織，遏止國際詐欺犯罪持續危害。

台灣數位鑑識發展協會（ACFD）為表揚在資安保全、數位鑑識、資安鑑識、網路犯罪偵查與預防、資通安全、雲端安全、大數據分析及安全管理等領域，有卓越貢獻者創設傑出貢獻獎。

該協會肯定張富鈞投入數位鑑識與科技偵查工作，並將專業實務有效運用於重大刑案偵辦，展現檢察官因應新型態犯罪的高度專業與前瞻視野，榮獲傑出貢獻獎，實至名歸。

雲林地檢署同仁均表與有榮焉，檢察長黃智勇強調，隨著電腦網路與資通科技快速發展，高科技犯罪手法不斷翻新，未來雲林地檢署將持續強化檢察官資通安全、數位鑑識及科技偵查等專業訓練，精進跨機關合作機制，積極打擊新興科技犯罪，維護社會安全。。

雲林地檢署主任檢察官張富鈞（右二）運用科技偵破大型跨海詐團，榮獲2025台灣數位鑑識發展協會（ACFD）傑出貢獻獎。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署主任檢察官張富鈞（右二）運用科技偵破大型跨海詐團，榮獲2025台灣數位鑑識發展協會（ACFD）傑出貢獻獎。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署主任檢察官張富鈞（左）榮獲2025台灣數位鑑識發展協會（ACFD）傑出貢獻獎，由創會理事長林宜隆教授頒贈獎狀。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署主任檢察官張富鈞（左）榮獲2025台灣數位鑑識發展協會（ACFD）傑出貢獻獎，由創會理事長林宜隆教授頒贈獎狀。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署主任檢察官張富鈞運用科技偵破大型跨海詐團榮獲2025台灣數位鑑識發展協會（ACFD）傑出貢獻獎。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署主任檢察官張富鈞運用科技偵破大型跨海詐團榮獲2025台灣數位鑑識發展協會（ACFD）傑出貢獻獎。圖／雲林地檢署提供

詐欺 檢察官 科技偵查

