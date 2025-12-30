韓虎嘯餐飲集團欠勞健保費783萬元 21個商標將拍賣

行政執行署桃園分署今天表示，「韓虎嘯」餐飲集團積欠勞健保費等達新台幣783萬餘元，依法查封商標，將於明年1月6日聯合拍賣會上連同其他案件車輛、土地、店面等標的一同拍賣。

桃園分署指出，明年1月6日的聯合拍賣會將於上午10時在桃園市桃園區富國路100號舉行，現場拍賣車輛8部，部分車輛附有車鑰匙，買到即可開回家。

桃園分署表示，拍賣會當天下午2時30分起，則是在位於桃園市桃園區復興路186號13樓的桃園分署拍賣室進行不動產拍賣，拍賣標的為中壢區「亞爵麗緻社區」1樓店面式建物，此次為第2次拍賣。

此外，也有龍潭區2間套房，以及平鎮、觀音、龜山、楊梅、新屋、蘆竹區等多筆土地；不動產拍賣兼採通訊投標，民眾在家就可以投標，詳情可至桃園分署官網「拍賣公告」專區查詢。

桃園分署表示，下午3時30分起，則是在桃園分署拍賣室進行動產拍賣程序，拍賣板信商業銀行股份有限公司股票，以及韓虎嘯餐飲集團系列商標；韓虎嘯餐飲集團因經營不善，積欠勞健保費等達783萬餘元未繳納，依法查封該集團商標共21個並拍賣。