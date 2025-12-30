快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

韓虎嘯餐飲集團欠勞健保費783萬元 21個商標將拍賣

中央社／ 桃園30日電

行政執行署桃園分署今天表示，「韓虎嘯」餐飲集團積欠勞健保費等達新台幣783萬餘元，依法查封商標，將於明年1月6日聯合拍賣會上連同其他案件車輛、土地、店面等標的一同拍賣。

桃園分署指出，明年1月6日的聯合拍賣會將於上午10時在桃園市桃園區富國路100號舉行，現場拍賣車輛8部，部分車輛附有車鑰匙，買到即可開回家。

桃園分署表示，拍賣會當天下午2時30分起，則是在位於桃園市桃園區復興路186號13樓的桃園分署拍賣室進行不動產拍賣，拍賣標的為中壢區「亞爵麗緻社區」1樓店面式建物，此次為第2次拍賣。

此外，也有龍潭區2間套房，以及平鎮、觀音、龜山、楊梅、新屋、蘆竹區等多筆土地；不動產拍賣兼採通訊投標，民眾在家就可以投標，詳情可至桃園分署官網「拍賣公告」專區查詢。

桃園分署表示，下午3時30分起，則是在桃園分署拍賣室進行動產拍賣程序，拍賣板信商業銀行股份有限公司股票，以及韓虎嘯餐飲集團系列商標；韓虎嘯餐飲集團因經營不善，積欠勞健保費等達783萬餘元未繳納，依法查封該集團商標共21個並拍賣。

桃園 拍賣會 健保

延伸閱讀

國立陽明交通大學學位服新亮相！台灣設計師周裕穎操刀 融入祝福意念

男拒酒測欠18萬罰鍰 桃園分署轉介酒癮治療預防再犯

美國新創公司請願撤銷X的「Twitter」商標 擬打造全新平台Twitter.new

桃園八德男酒駕積欠罰鍰近118萬 執行署桃園分署這次不討錢改做這事

相關新聞

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

藝人曹西平昨晚被發現在三重家中已氣絕多時，他生前因為照顧父親問題，與3名哥哥及1名弟弟決裂，生前也曾放話立好遺囑，遺產只...

新光氣爆5死...12樓挖斷管線 35分鐘瓦斯猛洩157.5立方公尺遇熱引爆

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死38傷，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴新光總公司等13人。檢方查出，中港店12樓...

鋼琴女老師吵架狂潑熱水...前夫睡夢中痛醒裸下身逃命 判5年8月定讞

高雄市尤姓鋼琴女老師3年前與前夫吵架，竟趁前夫坐臥在沙發睡覺時，朝胸部以下潑大量熱水，造成前夫全身超過50％燒燙傷，前夫...

im.B狂吸金83億元！主嫌曾耀鋒判關13年、女友張淑芬9年半定讞

台灣金隆科技公司成立im.B平台涉吸金逾83億元，最高法院今依銀行法非法經營收受存款業務罪判負責人曾耀鋒13年徒刑、女友...

台中店氣爆意外店長等13人遭起訴 新光三越：全力配合

新光三越台中店今年初發生氣爆意外，新光三越總公司及管理、承攬人員等13人遭起訴。新光三越表示，針對檢方起訴，表達尊重與重...

基隆市府凌晨破門接管東岸商場 NET控違法要國賠2139萬元結果曝光

基隆東岸商場產權爭議多時，原租賃經營管理的主富服裝公司（NET）指控基隆市政府去年2月協同警力切開門鎖強制接管的行為違法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。