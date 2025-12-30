新光三越「店王」氣爆釀最嚴重百貨公安 檢斥：罔顧消費者員工安全

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死35傷，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴新光總公司等13人，當天有百貨員工、顧客遭掉落天花板砸到腦出血、腦震盪，更有人因急性壓力反應惡夢連連；檢方直言中港店是全台「店王」卻罔顧消費者、員工安全，建請法院量處適當之刑。

中檢起訴指出，中港店改裝工程未申請室內裝修許可，沒提報施工中消防防護計畫就進場，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施，加上施工前又沒確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，才導致瓦斯主幹管遭扯落破損後外洩，經達爆炸濃度後遇熱源引發氣爆。

氣爆後中港店的林姓女樓管、陳姓樓管被發現陳屍11樓梯間、12樓安全梯，另外牆遭炸開時大量鋼板、建材下墜，砸中步行通過的澳門1家5口，釀3人死亡；不少店內員工、顧客也遭掉落天花板砸到腦震盪，更因急性壓力反應做惡夢、不敢進入大樓，且對聲音敏感。

檢方偵結依過失致死、職業安全衛生法等，起訴中港店店長許宜敬、總店滑姓女副理等7名新光三越人員，以及負責裝修的陳姓業者等5人，還有新光三越總公司1名法人，共起訴13人。

中檢表示，新光三越總公司事業遍及全台，中港店又是國內百貨產業規模最大、客流最密集，且營業額最高的零售據點，依其組織層級、社會地位，自應以最高標準落實公共安全及施工管理。

但新光總公司、中港店在本案施工前，沒依法申請室內裝修許可、也未提報施工中消防防護計畫，還規避工程合約中，所要求總公司對本工程的監督、指示責任，導致工程自始就欠缺必要的安全審查，罔顧消費者、企業員工安全。

中檢也說，許宜敬身為店長，對施工現場有監督之責，事前未確實掌握天然氣開關、管線狀況，滑姓副理、吳姓科員是工程承辦人，與另4名新光員工都沒確保工地無瓦斯危害、瓦斯漏氣檢知器可正常作動，其餘5名包商、工人未善盡監督，可見12人過失非偶發而是層層管理失當、疏忽造成。

檢方並請法院審酌，新光氣爆釀5人死亡、35人受傷，是台灣史上最嚴重的百貨公司公共安全事故，嚴動搖社會大眾對大型企業公共安全管理信賴，許等12人過失情節非輕，且事發至今僅部分坦承，相互推諉犯行。