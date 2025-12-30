日籍偷拍狼鍾愛北捷中山站 3度落網這次法院判刑1年
日籍男子佐佐木貴法屢次在北捷偷拍女子裙底遭逮，11月6日再犯偷拍案落網，案經起訴，士林地方法院依無故攝錄他人性影像罪判刑1年，執行完畢或赦免後驅逐出境。
判決指出，佐佐木貴法以觀光名義來台，今年6月8日、8月13日2度涉犯偷拍案，分別遭士林地院判刑4月確定、遭台北地檢署聲請簡易判決處刑，他6月9日至7月22日遭羈押，仍不知悔改，11月6日下午5時許再度到北捷中山站出口偷拍女子裙底風光，路人見狀制止並報警逮人。
法官考量佐佐木貴法來台觀光卻不遵守我國法律，偷拍他人性影像且未得諒解，他非首次犯案，被逮後仍不知警惕、悍然再犯，顯然具有高度法敵對意識，犯後坦承犯行，審酌其智識程度、經濟狀況等，審結判刑1年，做案手機沒收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言