日籍偷拍狼鍾愛北捷中山站 3度落網這次法院判刑1年

日籍男子佐佐木貴法屢次在北捷偷拍女子裙底遭逮，11月6日再犯偷拍案落網，案經起訴，士林地方法院依無故攝錄他人性影像罪判刑1年，執行完畢或赦免後驅逐出境。

判決指出，佐佐木貴法以觀光名義來台，今年6月8日、8月13日2度涉犯偷拍案，分別遭士林地院判刑4月確定、遭台北地檢署聲請簡易判決處刑，他6月9日至7月22日遭羈押，仍不知悔改，11月6日下午5時許再度到北捷中山站出口偷拍女子裙底風光，路人見狀制止並報警逮人。