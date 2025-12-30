新光氣爆5死...12樓挖斷管線 35分鐘瓦斯猛洩157.5立方公尺遇熱引爆

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死38傷，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴新光總公司等13人。檢方查出，中港店12樓美食街裝修前僅拆除11個瓦斯表，仍有2個正常運作，且該樓瓦斯總開關未關閉，工人挖斷管線外洩，估計外洩瓦斯高達157.5立方公尺，最終遇熱引爆。

中檢起訴指出，中港店施作改裝工程未申請室內裝修許可，沒提報施工中消防防護計畫就進場，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施，加上施工前又沒確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，才導致瓦斯主幹管遭扯落破損後外洩，經達爆炸濃度後遇熱源引發氣爆。

欣中天然氣公司證稱，中港店申請拆表後，經派員到場拆下11個瓦斯表，瓦斯不會供到各櫃位爐具，但共用管仍為供氣狀態，需關閉12樓總開關才會全停止供氣，但中港店只申請拆表。

欣中也說，因共用管線可能供氣到多數用戶，為避免影響其他戶用氣，拆表時只會把要拆表用戶的表前開關關掉再封塞，不會去關閉樓層總開關、大分歧及小分歧開關。

欣中指出，中港店12樓有13個瓦斯表，其中2個沒申請拆表，加上中港店申請項目也不包括關閉大、小分歧開關及總開關，因此當時仍有2個表沒拆，所以瓦斯支管、幹管都還有供氣，氣爆後現場查看，12樓的2處總開關確實未關。

欣中根據監測，中港店平日營業時天然氣用量介於150至200立方公尺／小時，2月13日氣爆前10點48分異常，一度高達347立方公尺／小時隨後下降，10點58分又上升到340立方公尺／小時，11時36分2秒，再升至506立方公尺／小時，研判是管線破損導致流率短時間劇烈變化。