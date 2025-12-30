快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

新光氣爆5死...12樓挖斷管線 35分鐘瓦斯猛洩157.5立方公尺遇熱引爆

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死38傷，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴新光總公司等13人。檢方查出，中港店12樓美食街裝修前僅拆除11個瓦斯表，仍有2個正常運作，且該樓瓦斯總開關未關閉，工人挖斷管線外洩，估計外洩瓦斯高達157.5立方公尺，最終遇熱引爆。

中檢起訴指出，中港店施作改裝工程未申請室內裝修許可，沒提報施工中消防防護計畫就進場，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施，加上施工前又沒確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，才導致瓦斯主幹管遭扯落破損後外洩，經達爆炸濃度後遇熱源引發氣爆。

欣中天然氣公司證稱，中港店申請拆表後，經派員到場拆下11個瓦斯表，瓦斯不會供到各櫃位爐具，但共用管仍為供氣狀態，需關閉12樓總開關才會全停止供氣，但中港店只申請拆表。

欣中也說，因共用管線可能供氣到多數用戶，為避免影響其他戶用氣，拆表時只會把要拆表用戶的表前開關關掉再封塞，不會去關閉樓層總開關、大分歧及小分歧開關。

欣中指出，中港店12樓有13個瓦斯表，其中2個沒申請拆表，加上中港店申請項目也不包括關閉大、小分歧開關及總開關，因此當時仍有2個表沒拆，所以瓦斯支管、幹管都還有供氣，氣爆後現場查看，12樓的2處總開關確實未關。

欣中根據監測，中港店平日營業時天然氣用量介於150至200立方公尺／小時，2月13日氣爆前10點48分異常，一度高達347立方公尺／小時隨後下降，10點58分又上升到340立方公尺／小時，11時36分2秒，再升至506立方公尺／小時，研判是管線破損導致流率短時間劇烈變化。

欣中推測，11點33分可能是氣爆時間點，因11時36分流率數值升高，可能是其他瓦斯管線被震斷，經估計推算，10點58分至11點33分，瓦斯洩漏量為157.5立方公尺。

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死38傷。圖／報系資料照
新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死38傷。圖／報系資料照
新光三越中港店12樓裝修時，工人挖斷管線外洩，估計外洩瓦斯高達157.5立方公尺，最終遇熱引爆。圖／消防提供
新光三越中港店12樓裝修時，工人挖斷管線外洩，估計外洩瓦斯高達157.5立方公尺，最終遇熱引爆。圖／消防提供

氣爆 爆炸 過失致死

延伸閱讀

總公司「營運需求」凌駕工安？新光三越氣爆挖斷瓦斯管關鍵畫面曝光

新光三越氣爆釀5死38傷 檢：美食街裝修未申請許可 安全機制全失靈

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

強化納管與把關 專家：從瓦斯公司資料勾稽就能揪違規

相關新聞

曹西平乾兒子能獨得全部遺產？ 法界：還有這幾關要過 恐難如願

藝人曹西平昨晚被發現在三重家中已氣絕多時，他生前因為照顧父親問題，與3名哥哥及1名弟弟決裂，生前也曾放話立好遺囑，遺產只...

新光氣爆5死...12樓挖斷管線 35分鐘瓦斯猛洩157.5立方公尺遇熱引爆

新光三越台中中港店2月13日氣爆釀5死38傷，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴新光總公司等13人。檢方查出，中港店12樓...

鋼琴女老師吵架狂潑熱水...前夫睡夢中痛醒裸下身逃命 判5年8月定讞

高雄市尤姓鋼琴女老師3年前與前夫吵架，竟趁前夫坐臥在沙發睡覺時，朝胸部以下潑大量熱水，造成前夫全身超過50％燒燙傷，前夫...

離開29分害漸凍症老翁「缺氧」喪命 看護要賠726萬元還得囚9月

高雄陳姓女看護受託照顧罹患漸凍症的朱姓老翁，為了上樓拿取給朱翁的灌食果汁，短暫離開朱男半小時，結果朱的呼吸管卻脫落，送醫...

氣爆案釀5死38傷偵結 新光三越：尊重、配合後續司法調查

新光三越台中店今年2月13日發生氣爆釀5死38傷，台中地檢署今偵結，依過失致死、職安法等起訴台中店長許宜敬、總公司滑姓副...

指潛艦國造承辦場與尹清楓命案同批人 郭璽告溫紳加重誹謗不起訴

海軍前顧問郭璽不滿資深新聞工作者「溫紳」陳崇崧在政論節目中言論，涉指摘他涉入1993年海軍上校尹清楓命案，提告加重誹謗罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。